Правда ли, что нельзя мыть голову слишком часто

Уже давно в интернете спорят о том, насколько часто следует мыть голову. Некоторые утверждают, что многократное мытье головы может не только повредить волосы, но сделать их еще более грязными. Подобное утверждение звучит парадоксально, ведь водные процедуры, наоборот, должны сделать волосы чище.

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«Рамблер» решил выяснить, действительно ли от частного мытья волосы начинают загрязняться быстрее. Для этого мы обратились за экспертным комментарием к врачу-трихологу Ольге Кохас.

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Почему волосы становятся грязными

Обычно волосы становятся грязными по двум главным причинам. К первой можно отнести окружающую среду. Во время прогулки по улице на волосах остаются незаметные поначалу пыль и грязь. Кроме того, мы часто трогаем свою голову немытыми руками, с которых на волосы попадают бактерии и кожное сало.

Вторая причина — кожные выделения. Именно на голове находится огромное количество сальных желез, которые выделяют жир, проникающий в корни волос.

На работу сальных желез оказывают влияние самые разнообразные факторы. Один из них — возраст. Дело в том, что за сальные железы отвечают половые гормоны андрогены, которые с возрастом начинают вырабатываться в меньшем количестве. Исследования показывают, что выработка этого гормона в организме значительно снижается уже к 50 годам.

На скорость загрязнения волос также влияют их длина, тип и даже этническая принадлежность человека. К примеру, ученые отметили, что жителям Азии нужно мыть голову практически каждый день. В то же время есть народы, которым ежедневное мытье противопоказано, поскольку их и так сухие волосы могут повредиться.

Как часто нужно мыть голову

Все зависит от жирности кожи головы, а жирность — от того, насколько правильно вы подобрали шампунь. Здесь нужно внимательно отнестись к шампуню и к тому, подходит ли он коже головы. Кохас Ольга Алексеевна Врач-трихолог, Вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации