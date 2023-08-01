Совет звезды: как София Вергара следит за фигурой

51-летняя колумбийская актриса, модель и продюсер София Вергара вызывает восхищение у своих подписчиков каждый раз, когда публикует фотографии в купальники или облегающей одежде. И это неудивительно, ведь звезда действительно всегда выглядит подтянутой и может похвастаться своей фигурой.

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Как София поддерживает себя в тонусе – в материале "Рамблера".

Физическая активность

Знаменитость прикладывает немало усилий для заботы о своем теле. Несмотря на то что актриса не раз признавалась в нелюбви к усиленным физическим нагрузкам, она занимается спортом и делает это регулярно. Во-первых, она тренируется 2-3 раза в неделю в течение часа, отдавая предпочтения упражнениям с отягощениями и ходьбе по беговой дорожке с уклоном 6-8%. Ни плотный график, ни домашние дела не являются причиной отлынивать от спорта, как сама отмечала актриса.

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Во-вторых, Вергара любит йогу и пилатес, которые также являются частью ее жизни на протяжении несколько лет. В-третьих, модель в принципе всегда находится в тонусе и ведет активный образ жизни. Она любит плавание и аквааэробику, а также танцевать.

Питание

Актриса с особым вниманием относится к своему рациону питания, и основную его часть составляют курица и индейка. Завтракает София обычно овощами или фруктами, в том числе делает смузи из них. На обед довольствуется белым мясом с макаронами из твердых сортов пшеницы. Ужин бывает разным, но он обязательно должен быть низкоуглеводным.

Помимо 3-х основных приемов пищи модель насыщается 2-мя перекусами. В качестве них выступают свежевыжатые соки, овсяная каша, молочные продукты и фрукты. Как признавалась сама звезда, она не запрещает себе есть сладости, поэтому они также входят в ее рацион, но в небольших количествах. И, наконец, колумбийка всегда старается выпивать большое количество воды в течение дня.