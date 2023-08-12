Совет звезды: любимые бьюти-средства Холли Берри

В этом году культовая американская актриса Холли Берри отметит свое 57-летие. Более 20 лет назад она перевоплотилась в роковую женщину-кошку, но по сей день выглядит красиво, элегантно и моложе своего возраста.

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Как звезда ухаживает за собой, и какие средства помогают ей сиять, – в материале "Рамблера".

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Маски

Холли Берри не является исключением из правил и, как многие представительницы прекрасного пола, прибегает к использованию масок для лица. С особой теплотой она отзывается о коллагеновых бьюти-помощниках, но также нередко пользуется увлажняющими масками и теми, в состав которых входит гиалуроновая кислота, эластин и… коллоидное золото. Последнее, например, есть в маске Knesko Nano Gold Repair – по словам актрисы, это лучшая маска.

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Берри не забывает и об уходе за отдельными частями лица: в ее косметичке всегда есть маска для глаз, губ и шеи.

Сыворотка

На протяжении нескольких лет каждое утро Холли Берри начинается с умывания и нанесения на лицо любимой восстанавливающей сыворотки от Olga Lorencin (Heal the Need). Как рассказала сама звезда в своем личном блоге, это волшебное средство освежает кожу лица, обновляет ее и помогает противостоять появлению морщин.

В целом знаменитость отдает предпочтение косметическим и уходовым средствам с натуральным составом. В данной сыворотке, например, есть масло семян марулы, авокадо и семян маракуйи.

Кератин

Актриса с трепетом относится и к своим волосам, которым также уделяет немало времени. Поддерживать их в хорошем состоянии ей помогает увлажняющая маска с кератином от Virtue. Она питает, увлажняет их и восстанавливает поврежденные пряди. Как отмечает сама Берри, с ее помощью волосы можно оживить за скромные 3-5 минут.

"Если вы устали от поврежденных, сухих, вьющихся волос и секущихся кончиков, то этот продукт буквально изменит вашу жизнь", – так звучит отзыв Холли на маску.

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