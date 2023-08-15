Избавляемся от пигментных пятен дома: народные рецепты

После лета многие женщины замечают на своем лице пигментные пятна. Они появляются, потому что кожа не вырабатывает достаточно меланина — появляются коричневые или светло-рыжие веснушки. Разбираемся, как осветлить лицо и избавиться от них дома.

Убрать веснушки и выровнять тон кожи можно с помощью масок и пилингов с витамином С — он призван осветлять кожу. Предлагаем попробовать маски из подручных материалов с неменьшей эффективностью.

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Маска из яблочного пюре

2 столовых ложки яблочного пюре

1 столовая ложка овсянки

2 чайных ложки лимонного сока

1 чайная ложка меда Ингредиенты:

По инструкции нужно смешать овсянку, пюре, мед и лимонный сок. Нанести готовую массу на лицо и шею на 10 минут. После этого нужно смыть маску, массажируя лицо. Промокните лицо бумажным полотенцем и нанесите крем.

Лимонно-огуречная маска

По инструкции нужно натереть средний огурец на терке, выжать в него сок половинки лимона. На предварительно очищенную кожу нужно нанести массу и оставить на 10 минут. Избегайте попадания в глаза и смывайте маску, если кожу начнет пощипывать. После маски не забудьте увлажнить лицо кремом.

Грейпфрутово-йогуртовая маска

Половинку грейпфрута нужно выдавить в чашку. Затем туда нужно добавить половину чашки натурального жирного йогурта. Используйте йогурт собственного приготовления или замените его на греческий. Смесь нужно толстым слоем нанести на кожу лица и оставить на 10 минут. Смывать маску можно прохладной водой.

Настой из петрушки

Нарубите пучок петрушки и отожмите ее сок через марлю. Используйте настой из петрушки как тоник — протрите лицо и оставьте высыхать на 20 минут. Затем смойте его и нанесите крем.

В народных методах используются натуральные ингредиенты, которые легко можно найти на любой кухне. Однако их стоит с осторожностью использовать обладательницам чувствительной кожи.