Совет звезды: как ухаживает за собой 40-летняя супермодель Миранда Керр

В апреле австралийская супермодель Миранда Керр отметила 40-летний юбилей. Однако, глядя на бывшего "ангела" Victoria's Secret, в это сложно поверить – звезда выглядит как минимум на 10 лет моложе своего возраста.

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Несколько лет назад австралийка завершила модельную карьеру и полностью посвятила себя воспитанию детей: у Миранды трое сыновей – 12-летний Флинн, пятилетний Харт и четырехлетний Майлз. Кроме того, модель активно развивает собственную линию косметики – KORA Organics.

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Несмотря на то, что Керр почти не появляется на подиуме, она все равно продолжает выглядеть безупречно. Подробнее о том, как звезда поддерживает себя в форме – в материале "Рамблера".

Медитация

Керр – большая поклонница медитаций. Модель начинает свой день с 20-минутной практики и заканчивает его также. Медитации и йога позволяют Миранде лучше чувствовать свое тело и избавляться от ненужных мыслей. Во время медитации Керр может хотя бы ненадолго остаться наедине с собой и "заземлиться", что крайне важно для женщины, которая живет активную и насыщенную жизнь.

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Массаж

Секрет стройности Керр даже после трех родов кроется не только в спорте и правильном питании. Звезда также регулярно ходит на массаж. Уже много лет Миранда посещает лишь одного специалиста – Сидни Юна, который специализируется как на массаже тела, так и на массаже лица. Массаж улучшает состояние кожи, а также расслабляет и тонизирует мышцы.

Питание

В своем питании Миранда придерживается принципа 80/20: 80% ее рациона составляет здоровая сбалансированная пища, а 20% – различные лакомства. Керр не раз признавалась, что не мыслит жизни без сладостей, однако метод 80/20 позволяет ей не переедать и держать себя в форме.

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Среди блюд-фаворитов Керр: омлет с авокадо, а также овощные и фруктовые салаты без соли и специй. В качестве перекуса чаще всего Керр выбирает миндаль, богатый клетчаткой, витамином E и магнием.

Полезная привычка

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