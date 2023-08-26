Совет косметолога: какие процедуры помогут восстановить кожу после лета

Лето – это прекрасная пора, когда все время можно проводить на открытом воздухе под яркими солнечными лучами. Но увы, такое удовольствие не может пройти бесследно, поскольку кожа испытывает дегидратацию, а также возможно проявление пигмента. Именно поэтому после летнего сезона нужно уделить особенное внимание уходу, очищать, питать и восстанавливать кожу.

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"Рамблер" поговорил с врачом-косметологом и узнал, какие процедуры помогут восстановить кожу после воздействия "летних" факторов.

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Наиболее распространенной жалобой после пребывания на активном солнце является пигментация, основной причиной ее появления является отказ от использования средств с SPF защитой, либо неправильный их выбор.

Многочисленные клиники предлагают разные, а иногда и комбинированные форматы работы с такой задачей. Например, биоревитализация комплексно может решить вопрос, как увлажнения и питания кожи, так и осветления пигмента.

Для пациентов, которые боятся инъекций косметологи предлагают щадящие, приятные, но не менее эффективные аппаратные методики. Это может быть DERMADROP, доставляющий компоненты сыворотки в глубокие слои кожи под высоким давлением очищенного кислорода. Такая процедура хорошо увлажняет, придает коже здоровое сияние, а еще методика позволят подбирать индивидуально по запросу сыворотки, которые дополнительно поработают и с пигментом и даже на лифтинг. Раевская Наталия Николаевна Главный врач направления превентивной медицины, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники GEN87

Одной из самых популярных процедур является фотодинамическая терапия Heleo4, которая комплексно работает с качеством кожи на клеточном уровне, обеспечивая молекулярно-клеточное омоложение, повышает барьерную функцию кожи, осветляет и уплотняет ее.