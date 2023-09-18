Как спасти ногти, если вы сожгли их в лампе для маникюра: инструкция
Маникюр с гелевым покрытием не первый год пользуется огромной популярностью. Неотъемлемая часть такого маникюра – лампа для сушки ногтей.
Зачастую она не наносит серьезного вреда ногтям, но бывает и так, что лампы провоцируют ожог ногтевой пластины. Иногда это происходит из-за того, что лампа новая, а иногда из-за того, что вы слишком долго держите ногти в лампе.
Если лампа нанесла вам серьезный ожог, важно обратиться к врачу-дерматологу. Однако вы также можете предпринять некоторые меры, которые улучшат состояние ногтевой пластины. Подробнее о них, читайте в инструкции "Рамблера".
1. Уберите длину. Как бы вам ни хотелось иметь длинные ногти, на время об этом придется позабыть. Отращивать поврежденные и ослабленные ногти бессмысленно. Лучше аккуратно обрежьте их под корень и запилите в округлую форму.
2. Не пренебрегайте домашним уходом – в частности, парафиновыми ваннами и ванночками с морской солью. Кроме того, присмотритесь к минеральной пасте: с ее помощью можно заполнить трещины и придать ногтям здоровый блеск.
3. Откажитесь от цветного покрытия до тех пор, пока ногти не восстановятся. В противном случае под покрытием может образоваться грибок, и вы даже не заметите этого. Как следствие, процесс лечения сильно затянется.
4. Пользуйтесь маслами. Масла увлажняют кутикулу, придают ей ухоженный вид, а еще ускоряют процесс регенерации и восстановления ногтевой пластины. Приобрести лечебные масла для ногтей можно в любой аптеке.
5. Обзаведитесь перчатками. Если вы привыкли проводить уборку дома голыми руками, вам придется отказаться от этой привычки, как минимум, на время лечения. Чтобы дополнительно не травмировать ногти, мойте посуду и убирайтесь в резиновых перчатках. Это также поможет сохранить красоту рук.