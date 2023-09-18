Как спасти ногти, если вы сожгли их в лампе для маникюра: инструкция

Маникюр с гелевым покрытием не первый год пользуется огромной популярностью. Неотъемлемая часть такого маникюра – лампа для сушки ногтей.

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Зачастую она не наносит серьезного вреда ногтям, но бывает и так, что лампы провоцируют ожог ногтевой пластины. Иногда это происходит из-за того, что лампа новая, а иногда из-за того, что вы слишком долго держите ногти в лампе.

Если лампа нанесла вам серьезный ожог, важно обратиться к врачу-дерматологу. Однако вы также можете предпринять некоторые меры, которые улучшат состояние ногтевой пластины. Подробнее о них, читайте в инструкции "Рамблера".

1. Уберите длину. Как бы вам ни хотелось иметь длинные ногти, на время об этом придется позабыть. Отращивать поврежденные и ослабленные ногти бессмысленно. Лучше аккуратно обрежьте их под корень и запилите в округлую форму.

2. Не пренебрегайте домашним уходом – в частности, парафиновыми ваннами и ванночками с морской солью. Кроме того, присмотритесь к минеральной пасте: с ее помощью можно заполнить трещины и придать ногтям здоровый блеск.

3. Откажитесь от цветного покрытия до тех пор, пока ногти не восстановятся. В противном случае под покрытием может образоваться грибок, и вы даже не заметите этого. Как следствие, процесс лечения сильно затянется.

4. Пользуйтесь маслами. Масла увлажняют кутикулу, придают ей ухоженный вид, а еще ускоряют процесс регенерации и восстановления ногтевой пластины. Приобрести лечебные масла для ногтей можно в любой аптеке.