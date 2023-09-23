Как ухаживать за замшевой обувью: инструкция
Замша — очень деликатный материал, который требует особого ухода. Если не следить за обувью, то она очень скоро потеряет свой первоначальный вид. Воспользуйтесь простыми советами, чтобы сохранить замшевую вещь надолго.
“Рамблер” рассказывает, как ухаживать за обувью:
- Прямо в день покупки купите щетку, краску, ластик для замши и спреи для защиты от влаги. По приходу домой обработайте обувь водоотталкивающим спреем три раза. Покрытие сохранит цвет, текстуру материала, защитит от появления белых пятен и влаги.
- После возвращения домой стряхивайте пыль щеткой. Если обувь промокла, то просушите ее и оставьте на балконе на пару часов. Регулярно меняйте стельки, еще раз наносите водоотталкивающую пропитку, подкрашивайте обувь.
- Наносите средства защиты только после чистки. Спреи, краски и другие составы нельзя наносить на уличную пыль и мокрую поверхность, так как они приведут к слипанию ворса и потере первоначального вида обуви.
Что нельзя делать с замшевой обувью:
- Стирать в машинке.
- Чистить кремом для гладкой кожи, так как его состав повлияет на качество ворса.
- Протирать мокрой тряпкой. Ворсинки замши слипнутся, а на материале останутся пятна.
- Носить в дождь и снегопад без водоотталкивающей пропитки. Влага может повредить материал и ускорить износ обуви.
Несмотря на капризность замши, она часто используется для пошива изделий на все сезоны. Осенью и зимой ухаживать за обувью становится сложнее из-за постоянных осадков. Чтобы сапоги дольше сохраняли свой вид, выбирайте модели на высокой подошве, не ходите по лужам и ежедневно просушивайте их.
Рамблер: главные новости