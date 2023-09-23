Как ухаживать за замшевой обувью: инструкция

Замша — очень деликатный материал, который требует особого ухода. Если не следить за обувью, то она очень скоро потеряет свой первоначальный вид. Воспользуйтесь простыми советами, чтобы сохранить замшевую вещь надолго.

© Unsplash

“Рамблер” рассказывает, как ухаживать за обувью:

Прямо в день покупки купите щетку, краску, ластик для замши и спреи для защиты от влаги. По приходу домой обработайте обувь водоотталкивающим спреем три раза. Покрытие сохранит цвет, текстуру материала, защитит от появления белых пятен и влаги. После возвращения домой стряхивайте пыль щеткой. Если обувь промокла, то просушите ее и оставьте на балконе на пару часов. Регулярно меняйте стельки, еще раз наносите водоотталкивающую пропитку, подкрашивайте обувь. Наносите средства защиты только после чистки. Спреи, краски и другие составы нельзя наносить на уличную пыль и мокрую поверхность, так как они приведут к слипанию ворса и потере первоначального вида обуви.

Что нельзя делать с замшевой обувью:

Стирать в машинке. Чистить кремом для гладкой кожи, так как его состав повлияет на качество ворса. Протирать мокрой тряпкой. Ворсинки замши слипнутся, а на материале останутся пятна. Носить в дождь и снегопад без водоотталкивающей пропитки. Влага может повредить материал и ускорить износ обуви.