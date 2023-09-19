Врачи продолжают спорить о том, стоит ли удалять комки Биша. Одни считают, что эта процедура помогает уменьшить объем щек и сделать лицо более свежим и молодым. Другие же утверждают, что она может привести к нежелательным для здоровья и внешности последствиям.

"Рамблер" спросил пластического хирурга Илью Шарова, что такое комки Биша и безопасно ли их удалять.

Видео дня

Комки Биша, также известные как жировые тела Биша, являются небольшими группами жировой ткани, расположенными в области щек. Они были названы в честь французского анатома Карла Франсуа Биша, который впервые рассказал о них в 1840-х годах.

Комки Биша имеют форму и размер горошины, размещены они между мышцами и кожей в области скулы. Их основная функция остается неизвестной, однако они особенно важны для детей до 3 лет, так как помогают им принимать пищу и грудное молоко. Эти комки могут пространственно увеличивать полость рта, с возрастом эта ткань становится лишней и может вызывать ощущение тяжести на лице. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург

ru.123rf.com

У некоторых людей комки Биша могут быть более выраженными и придавать полный и округлый вид щекам. В таких случаях пациенты могут рассмотреть процедуру по удалению комков Биша под названием «Бишектомия». Операция позволяет удалить комки Биша через ротовую полость, что приводит к уменьшению объема щек. В ходе процедуры также удаляется жировая ткань околощековой области. Это может создать эффект втянутых щек.

Существует мнение о том, что комки Биша выполняют опорную функцию для средней зоны лица, а их удаление может привести к уставшему визуальному облику. Однако исследования показали, что комки Биша не выполняют опорной функции и удаление их приводит к уменьшению объема щек и созданию более контурного вида лица. В результате операции многие пациенты отмечают положительные изменения, особенно те, у кого имелись избыточно выраженные щеки. Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург