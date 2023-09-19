Что такое комки Биша и безопасно ли их удалять
Врачи продолжают спорить о том, стоит ли удалять комки Биша. Одни считают, что эта процедура помогает уменьшить объем щек и сделать лицо более свежим и молодым. Другие же утверждают, что она может привести к нежелательным для здоровья и внешности последствиям.
"Рамблер" спросил пластического хирурга Илью Шарова, что такое комки Биша и безопасно ли их удалять.
Комки Биша, также известные как жировые тела Биша, являются небольшими группами жировой ткани, расположенными в области щек. Они были названы в честь французского анатома Карла Франсуа Биша, который впервые рассказал о них в 1840-х годах.
Комки Биша имеют форму и размер горошины, размещены они между мышцами и кожей в области скулы. Их основная функция остается неизвестной, однако они особенно важны для детей до 3 лет, так как помогают им принимать пищу и грудное молоко. Эти комки могут пространственно увеличивать полость рта, с возрастом эта ткань становится лишней и может вызывать ощущение тяжести на лице.
У некоторых людей комки Биша могут быть более выраженными и придавать полный и округлый вид щекам. В таких случаях пациенты могут рассмотреть процедуру по удалению комков Биша под названием «Бишектомия». Операция позволяет удалить комки Биша через ротовую полость, что приводит к уменьшению объема щек. В ходе процедуры также удаляется жировая ткань околощековой области. Это может создать эффект втянутых щек.
Существует мнение о том, что комки Биша выполняют опорную функцию для средней зоны лица, а их удаление может привести к уставшему визуальному облику. Однако исследования показали, что комки Биша не выполняют опорной функции и удаление их приводит к уменьшению объема щек и созданию более контурного вида лица. В результате операции многие пациенты отмечают положительные изменения, особенно те, у кого имелись избыточно выраженные щеки.
По словам Ильи Шарова, тенденции в моде постоянно меняются. Сейчас среди женщин наблюдается тренд baby face — более мягкие черты лица с плавными переходами. Удаление комков Биша, по мнению хирурга, как раз может помочь достичь этого эффекта. Кстати, процедура очень популярна среди голливудских звезд. Например, операцию по удалению комков Биша сделали Мила Кунис, Селена Гомес и Дрю Бэрримор.