Белокожая модель стала стала самой красивой девушкой Зимбабве

В национальном конкурсе красоты «Мисс Зимбабве», первом после 22-летнего перерыва, победила светлокожая модель Брук Брук-Джексон. Теперь девушка будет представлять страну на другом состязании «Мисс Вселенная — 2023», который состоится в конце этого года. Об этом сообщает сайт журнала MAXIM.

Несмотря на волну самого настоящего удивления среди пользователей социальных сетей Брук действительно имеет право представлять Зимбабве. Красотка родилась 21 год назад в столице страны городе Хараре. Сейчас она работает косметологом и снимается в качестве модели для африканских журналов.

Сама Брук гордится тем, что она из Зимбабве. После коронации она призналась, что хоть и работала одно время моделью в Кейптауне, в конкурсе участвовала впервые.

«Победа стала для меня неожиданностью, мне нужно время, чтобы принять это», — говорит Брук.