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Самые яркие образы Каннского кинофестиваля

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Модель Хелена Кристенсен
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Модель Хелена Кристенсен 
© globallookpress.com
Актриса Александра Лэми
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Актриса Александра Лэми 
© globallookpress.com
Актриса Мерил Стрип
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Актриса Мерил Стрип 
© globallookpress.com
Модель Ирис Миттенар
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Модель Ирис Миттенар 
© globallookpress.com

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Актриса Виржини Ледуайен
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Актриса Виржини Ледуайен 
© globallookpress.com
Актриса Джейн Фонда
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Актриса Джейн Фонда 
© globallookpress.com
Актриса Ева Грин
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Актриса Ева Грин 
© globallookpress.com
Актриса Татьяна Корсакова
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Актриса Татьяна Корсакова 
© globallookpress.com
Интернет-знаменитость Леа Элуи
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Интернет-знаменитость Леа Элуи 
© globallookpress.com

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Модель Шанина Шейк
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Модель Шанина Шейк 
© globallookpress.com
Модель Паола Турани
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Модель Паола Турани 
© globallookpress.com
Модель Роуз Бертрам
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Модель Роуз Бертрам 
© globallookpress.com
Певица Алишия Эйлис
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Певица Алишия Эйлис 
© globallookpress.com
Супермодель Хайди Клум
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Супермодель Хайди Клум 
© globallookpress.com

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Актриса Арайя Харгейт
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Актриса Арайя Харгейт 
© globallookpress.com
Модель Роми Стрейд
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Модель Роми Стрейд 
© globallookpress.com
Модель Ирис Миттенар
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Модель Ирис Миттенар 
© globallookpress.com
Актриса Жюльет Бинош
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Актриса Жюльет Бинош 
© globallookpress.com
Актриса Бланка Бланко
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Актриса Бланка Бланко 
© globallookpress.com

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Актриса Цинта Лаура
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Актриса Цинта Лаура 
© globallookpress.com
Актриса Кайли Верцоса
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Актриса Кайли Верцоса 
© globallookpress.com
Интернет-знаменитость Хофит Голан
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Интернет-знаменитость Хофит Голан 
© globallookpress.com
Актиса Фредерик Бель
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Актиса Фредерик Бель 
© globallookpress.com
Модель Тейлор Хилл
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Модель Тейлор Хилл 
© globallookpress.com

Во французских Каннах стартовал 77-й международный кинофестиваль. По традиции в день открытия на красную дорожку вышли самые яркие и знаменитые актеры и актрисы. Представительницы прекрасного пола как всегда щеголяли перед звездными фотографами в утонченных и невероятно дорогих платьях от лучших кутюрье Европы.

Фильмом открытия фестиваля стала абсурдистская лента французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду, Винсентом Линдоном и Луи Гаррелем.

Также на открытии состоялось чествование великой Мерил Стрип, которой вручили почетную Золотую пальмовую ветвь.

Самые яркие образы и наряды Каннского кинофестиваля — в галерее "Рамблера".

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