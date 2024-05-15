Самые яркие образы Каннского кинофестиваля

Во французских Каннах стартовал 77-й международный кинофестиваль. По традиции в день открытия на красную дорожку вышли самые яркие и знаменитые актеры и актрисы. Представительницы прекрасного пола как всегда щеголяли перед звездными фотографами в утонченных и невероятно дорогих платьях от лучших кутюрье Европы.

Фильмом открытия фестиваля стала абсурдистская лента французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду, Винсентом Линдоном и Луи Гаррелем.

Также на открытии состоялось чествование великой Мерил Стрип, которой вручили почетную Золотую пальмовую ветвь.

Самые яркие образы и наряды Каннского кинофестиваля — в галерее "Рамблера".