Как сделать домашние патчи и осветлить синяки под глазами: инструкция

Синяки под глазами – проблема, с которой сталкиваются многие люди. У кого-то синяки возникают вследствие неправильного образа жизни, у кого-то по иным причинам.

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Но так или иначе от синяков хочется избавиться, ведь они существенно влияют на внешний вид, и порой даже самый эффективный консилер не может их замаскировать.

Самым популярным средством для борьбы с синяками под глазами являются патчи. Однако не всегда стоит их приобретать в магазине, ведь патчи можно сделать даже в домашних условиях. Подробнее об этом читайте в инструкции "Рамблера".

Прежде, чем приступать к созданию патчей, проверьте, нет ли у вас аллергии на касторовое масло. Для этого капните каплю масла на сгиб локтя. Если ни покраснений, ни зуда нет, значит, вы можете использовать патчи. А вот в случае аллергической реакции от этого бьюти-лайфхака стоит отказаться.

1. Нанесите касторовое масло под глаза.

2. Заварите черный крепкий чай.

3. Разрежьте два ватных диска пополам.

4. Залейте ватные диски горячей заваркой.

5. Теплые патчи приложите поверх касторового масла и оставьте на 20 минут.

Лучше всего проводить данную процедуру за несколько часов до сна. Тогда уже утром вы сможете насладиться свежим отражением в зеркале.

За счет чего работают домашние патчи

Немногие знают об этом, но рицинолевая кислота, которая содержится в касторке, является мощным регенерирующим средством.

Кроме того, касторка усиливает проникающую способность других ингредиентов – благодаря этому, антиоксиданты из чайной заварки также проникают в кожу.