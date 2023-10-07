Почему осенью сильно выпадают волосы

С наступлением осени организм пытается приспособиться к меняющейся погоде. Чтобы адаптироваться, нужно много сил, из-за чего важные процессы в организме замедляются. “Рамблер” разобрался, почему осенью так сильно выпадают волосы и что с этим делать.

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Причины выпадения волос

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Ежедневно человек прощается с 50-100 волосами, и это нормально. Притом выпадают те волосы, которые уже ослабли или были повреждены. Вскоре на их месте появятся новые волоски, и о привычном объеме волос волноваться не стоит. А выпадение, которое сопровождается ломкостью и появлением перхоти, уже должно насторожить.

Главная причина, почему волосы активно выпадают осенью – особенный цикл развития волосяных луковиц. Порядка 90% волос на голове находятся в фазе анагена, то есть процессе активного роста, который длится от двух до пяти лет. Они довольно крепкие и не склонны к выпадениям. А оставшиеся 10% находятся в фазе телогена, то есть состояния покоя. После нескольких месяцев они начинают выпадать, освобождая место для более сильных волосков.

В осенний период процентное соотношение чуть меняется, “спящих” луковиц становится намного больше. Это обусловлено сменой погодных условий: человек получает меньше солнечного света, кожа страдает от низких температур и ветра. Негативно на здоровье сказывается и рацион, в котором содержится значительно меньше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами.

Исходя из установленной нормы, активное выпадение волос может длиться пару месяцев, затем все приходит в норму. Люди, которые не страдают от проблем со здоровьем, не столкнутся с последствиями выпадения.

Как помочь своим волосам?

Лучше всего проконсультироваться с трихологом, чтобы он выявил причину выпадения и назначил курс лечения. Однако можно принять и самостоятельные меры, которые не навредят волосам:

Постарайтесь как можно реже сушить волосы феном с использованием горячего воздуха;

Откажитесь от использования грубых расчесок в пользу более мягких зубчиков;

Регулярно производите массаж головы, чтобы улучшить кровообращение и укрепить волосы;

Постарайтесь не забирать волосы в слишком тугие прически, чтобы сильно не натягивать их;

Используйте головные уборы для защиты волос от негативного внешнего воздействия.