Почему осенью сильно выпадают волосы
С наступлением осени организм пытается приспособиться к меняющейся погоде. Чтобы адаптироваться, нужно много сил, из-за чего важные процессы в организме замедляются. “Рамблер” разобрался, почему осенью так сильно выпадают волосы и что с этим делать.
Причины выпадения волос
Ежедневно человек прощается с 50-100 волосами, и это нормально. Притом выпадают те волосы, которые уже ослабли или были повреждены. Вскоре на их месте появятся новые волоски, и о привычном объеме волос волноваться не стоит. А выпадение, которое сопровождается ломкостью и появлением перхоти, уже должно насторожить.
Главная причина, почему волосы активно выпадают осенью – особенный цикл развития волосяных луковиц. Порядка 90% волос на голове находятся в фазе анагена, то есть процессе активного роста, который длится от двух до пяти лет. Они довольно крепкие и не склонны к выпадениям. А оставшиеся 10% находятся в фазе телогена, то есть состояния покоя. После нескольких месяцев они начинают выпадать, освобождая место для более сильных волосков.
В осенний период процентное соотношение чуть меняется, “спящих” луковиц становится намного больше. Это обусловлено сменой погодных условий: человек получает меньше солнечного света, кожа страдает от низких температур и ветра. Негативно на здоровье сказывается и рацион, в котором содержится значительно меньше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами.
Исходя из установленной нормы, активное выпадение волос может длиться пару месяцев, затем все приходит в норму. Люди, которые не страдают от проблем со здоровьем, не столкнутся с последствиями выпадения.
Как помочь своим волосам?
Лучше всего проконсультироваться с трихологом, чтобы он выявил причину выпадения и назначил курс лечения. Однако можно принять и самостоятельные меры, которые не навредят волосам:
- Постарайтесь как можно реже сушить волосы феном с использованием горячего воздуха;
- Откажитесь от использования грубых расчесок в пользу более мягких зубчиков;
- Регулярно производите массаж головы, чтобы улучшить кровообращение и укрепить волосы;
- Постарайтесь не забирать волосы в слишком тугие прически, чтобы сильно не натягивать их;
- Используйте головные уборы для защиты волос от негативного внешнего воздействия.
Лучше воздержаться от самостоятельного использования лекарств, чтобы не усугубить ситуацию, и обратиться за помощью к трихологу. После визуального осмотра он может назначить необходимые анализы крови, фототрихограмму, взять соскоб. Также будьте готовы к тому, что вас направят к врачам другого профиля, например, эндокринологу или гастроэнтерологу.