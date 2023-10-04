Как спасти кожу в сезон отопления

В октябре по всей стране начинают включать отопление в домах. Это хорошая новость, но только не для нашей кожи. Высокая температура и низкий уровень влажности негативно влияют на ее состояние. Кожа краснеет, становится шершавой, шелушится и зудит, что может стать причиной раздражения и высыпаний.

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Как помочь своей коже в сезон отопления? Спросили врача-дерматовенеролога "Клиники Фомина" Веру Воронину.

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Используйте увлажнители воздуха для контроля уровня влажности в помещении. Если их нет, налейте в емкости воду и оставьте их около батарей и обогревателей. Также поможет мокрое полотенце, повешенное на батарею. Можно расставить по квартире цветы: домашние растения действуют как естественные очистители и увлажнители воздуха.

Сократите ежедневные водные процедуры до 5 – 10 минут, либо вместо душа принимайте теплые ванны с добавлением морской соли. Из-за длительного нахождения под горячими струями воды кожа теряет свой защитный слой и влагу.

Используйте минимум мыла, скрабов, мочалок и всего, что сушит и повреждает кожу: отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам.

Не растирайте агрессивно кожу после душа, лучше мягко промокните тело и лицо полотенцем;

Сразу после ванны нанесите на тело увлажняющий крем или лосьон;

Не надевайте на голое тело шерстяную или другую раздражающую кожу одежду.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом даже зимой: это позволит избежать дополнительного пересушивания. Чем светлее кожа, тем меньше меланина вырабатывается, и тем слабее она защищена от УФ-лучей. Рекомендуется использовать крема с максимальной защитой – SPF 50+. Для более темной кожи подойдут средства SPF 30 – 50.

Чтобы улучшить качество кожи в отопительный сезон, стоит также не забывать про качественный сон, ежедневные прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание. Лучше есть больше овощей и зелени и избегать большого количества кофеина и алкоголя.