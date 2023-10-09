От чего зависит молодость шеи и как ее продлить

Шея – это одна из наиболее заметных частей нашего тела, и ее состояние может влиять на общее восприятие нашей внешности и даже выдавать истинный возраст.

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Как работает платизма и что нужно делать, чтобы шея выглядела молодо, "Рамблеру рассказала пластический хирург Валентина Ищенко.

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Одним из ключевых аспектов молодости шеи является мышца платизма, которая играет важную роль в формировании молодого контура нижней трети лица и шеи. Валентина Игоревна Ищенко Пластический хирург сети клиник "Семейная"

Какую функцию выполняет платизма

Мышца платизма, или подкожная мышца шеи, находится в нижней части лица и шеи. Она начинается от нижней части челюсти и распространяется вниз по шее. Мышца отвечает за мимические движения, опущение уголков рта и оттягивание кожи шеи для защиты таких структур, как подкожные вены. С возрастом платизма, как и другие мышцы, может терять упругость и тонус, что приводит к появлению морщин, обвисанию кожи и формированию двойного подбородка.

Как можно продлить молодость платизмы

Радикальным способом может стать пластическая операция - платизмпластика. Но если вы не готовы к хирургическому вмешательству, можно попробовать выполнять различные упражнения.

Вытягивайте шею. Сидя на стуле с прямой спиной, опустите плечи и слегка отведите их назад, сомкнитн лопатки. Макушку тяните вверх, подбородок наоборот потяните на себя. Задержитесь в таком положении на пару минут.

Чаще смотрите вверх. Это упражнение позволит также поддерживать платизму в тонусе.

Упражнения на осанку. Любые упражнения на осанку также помогут поддерживать мышцу платизму.

Следите за выражением лица. Чтобы не перенапрягать платизму, не нужно хмуриться. Уголки рта должны быть слегка приподняты, а челюсть расслаблена.

Лежите на игольчатом валике. Аппликатор помогает улучшить кровообращение и насытить мышцах кислородом.

Спите сон на плоской подушке. Чтобы шея прекрасно выглядела, стоит поменять подушку. Опорно-двигательный аппарат в целом благодарно отреагирует на ортопедическую подушку и качественный матрас.

Платизмопластика: что это такое

Платизмопластика – это эстетическая операция, направленная на коррекцию и улучшение контура шеи. Эта операция позволяет убрать избыточную кожу и жир в области подбородка, укрепить платизму и восстановить молодой и подтянутый контур нижней трети лица и шеи, восстановить четкий шейно-подбородочный угол. Как правило данная операция проводится в сочетании со SMAS-лифтингом.

Для кого подходит платизмопластика

В первую очередь это пациенты с признаками старения шеи. Операция позволяет устранить провисание кожи, устранить дряблость и поработать с двойным подбородком, возникшим в результате возрастных изменений.

Но устранение признаков старения не единственное показание для выполнения данной операции. Иногда даже у молодых людей могут быть проблемы с контуром шеи, и платизмопластика может помочь улучшить эту зону.

Пациенты после похудения: после значительной потери веса кожа на шее может обвиснуть, и операция позволяет восстановить контур шеи и вернуть ткани в правильное положение.

Особенности операции

Платизмопластика – это серьезное вмешательство, которое требует высокой квалификации хирурга и хорошей моральной подготовки пациента к реабилитации. Крайне важен индивидуальный подход хирурга к каждому пациенту. Перед операцией проводится детальный анализ анатомии и индивидуальных особенностей. Исходя из пожеланий пациента разрабатывается план операции, подходящий в каждом конкретном случае.

Анестезия. Обычно операция проводится под наркозом. После чего пациент находится в стационаре в течение двух дней.

Реабилитация. После операции требуется время для восстановления, отек всегда присутствует после данного хирургического вмешательства. Синячки возможны, но уходят достаточно быстро, в течение нескольких недель.

Результаты операции долгосрочны и заметны сразу после первичного восстановления.