Ломание костей и подпиливание зубов: опасные бьюти-советы из соцсетей
Социальные сети сегодня играют огромную роль в формировании представления о красоте и уходе за собой. Они полны советов, рецептов и секретов, которые обещают сделать вас красивее, моложе и здоровее. Однако, за этой белизной часто скрываются опасные бьюти-советы, которые могут нанести вред вашему здоровью и внешности.
"Раблер" расскажет, каких трендов красоты стоит остерегаться.
Подпиливание зубов
Пользователи социальных сетей начали использовать пилочку для ногтей для обтачивания своих зубов в надежде создать идеальную улыбку и сэкономить на походе к стоматологу. Однако такие манипуляции могут повредить зубную эмаль, нарушив ее целостность и привести к повышенной чувствительности, болям, сколам, трещинам и даже разрушению зубов.
Отбеливание кожи
Новый лайфхак, представленный блогерами, обещает белоснежную кожу. Для его реализации необходимы две таблетки аспирина, чайная ложка перекиси водорода, столовая ложка сметаны и четыре-пять капель витамина Е. Эти ингредиенты смешиваются и наносятся на лицо. Несмотря на то, что все компоненты могут показаться натуральными и безопасными для кожи, такое средство может вызвать даже ожоги.
Бритье лица
Лайфхак предлагает подготовить кожу лица к макияжу путем бритья. Утверждается, что гладкая кожа обеспечит более равномерное нанесение косметических средств и придаст коже сияние. Этот метод был заимствован у японок и использовался звездами Голливуда. Однако, помимо повышенного риска травмирования, данная процедура может привести к увеличению роста волос и утолщению кожи со временем.
Удаление прыщей зубной пастой
Интернет заполнили советы о том, как нанести зубную пасту на лицо, чтобы избавиться от прыщей и улучшить состояние кожи. Однако в реальности это может нарушить защитный барьер кожи и вызвать раздражение, дерматит и воспаление из-за наличия в составе зубной пасты таких агрессивных компонентов, как пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол и триклозан.
Ломание костей
Последний тренд ставит под угрозу здоровье молодых мужчин, заставляя их ломать свои собственные кости в поисках идеальной челюсти. Он заключается в повторных ударах по костям, обычно скуловым или челюстным, жестким предметом, таким как молоток, с надеждой, что структура кости заживет в более привлекательной форме. И хотя сломанные или переломанные кости могут заживать самостоятельно, это может привести к искажению.