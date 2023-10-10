Опасные бьюти-советы из соцсетей

Социальные сети сегодня играют огромную роль в формировании представления о красоте и уходе за собой. Они полны советов, рецептов и секретов, которые обещают сделать вас красивее, моложе и здоровее. Однако, за этой белизной часто скрываются опасные бьюти-советы, которые могут нанести вред вашему здоровью и внешности.

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"Раблер" расскажет, каких трендов красоты стоит остерегаться.

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Подпиливание зубов

Пользователи социальных сетей начали использовать пилочку для ногтей для обтачивания своих зубов в надежде создать идеальную улыбку и сэкономить на походе к стоматологу. Однако такие манипуляции могут повредить зубную эмаль, нарушив ее целостность и привести к повышенной чувствительности, болям, сколам, трещинам и даже разрушению зубов.

Отбеливание кожи

Новый лайфхак, представленный блогерами, обещает белоснежную кожу. Для его реализации необходимы две таблетки аспирина, чайная ложка перекиси водорода, столовая ложка сметаны и четыре-пять капель витамина Е. Эти ингредиенты смешиваются и наносятся на лицо. Несмотря на то, что все компоненты могут показаться натуральными и безопасными для кожи, такое средство может вызвать даже ожоги.

Бритье лица

Лайфхак предлагает подготовить кожу лица к макияжу путем бритья. Утверждается, что гладкая кожа обеспечит более равномерное нанесение косметических средств и придаст коже сияние. Этот метод был заимствован у японок и использовался звездами Голливуда. Однако, помимо повышенного риска травмирования, данная процедура может привести к увеличению роста волос и утолщению кожи со временем.

Удаление прыщей зубной пастой

Интернет заполнили советы о том, как нанести зубную пасту на лицо, чтобы избавиться от прыщей и улучшить состояние кожи. Однако в реальности это может нарушить защитный барьер кожи и вызвать раздражение, дерматит и воспаление из-за наличия в составе зубной пасты таких агрессивных компонентов, как пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол и триклозан.

Ломание костей