Cherry makeup: что за тренд и как его повторить

Вроде бы совсем недавно визажисты обучали девушек, как накраситься в стиле strawberry girl и latte makeup, но спустя пару месяцев социальные вести захватило новое веяние, которое уже успело стать одним из главных трендов этой осени.

© Shaymitchell

Видеоролики с советами воссоздания cherry makeup набрали более 30 млн просмотров. Модницы из разных уголков мира делятся своими лайфхаками и видением этого тренда. "Рамблер" расскажет, как его повторить.

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Концепция

У "вишневого макияжа" две изюминки.

Во-первых, это оттенки, которые могут быть как терпко-красными, так и темно-сливовыми. Они стали одной из главных бьюти-тенденций на подиумах сезона осень/зима 2023-2024 наравне с ярко подведенными глазами и обесцвеченными бровями.

Во-вторых, в данном случае акцент делается на одной части лица, которую требуется подчеркнуть. Возможных варианта четыре – рассмотрим каждый в отдельности.

Акцент

На глазах

Глаза можно выделить разными способами. Например, использовать бордовую или фиолетовую подводку, сделать с ее помощью тонкую стрелку по верхнему веку или же всему глазу. Можно остановиться на этом или же растушевать стрелку. Еще один вариант – прибегнуть к теням в аналогичных тонах.

Как отмечают специалисты, если подводка наносится вдоль линии роста ресниц, она может заблокировать небольшие отверстия – слезные протоки. Это означает, что при выделении слеза будет скатываться к белку глаза и смешиваться с макияжем, что, как правило, вызывает ощущение дискомфорта и увеличивает риск появления ячменя, конъюнктивита или сухости глаза.

На щеках

Вариант для тех, кто не любит выводить ровные полоски или тушевать тени, – обеспечить себя искусственным румянцем. Для этой цели подойдут жидкие или рассыпчатые румяна, хайлайтер. бронзатор или помада, которую вы любите наносить на щеки. Как всегда, все зависит от ваших предпочтений и фантазии.

На губах

Shaymitchell

Конечно же, сложно забыть про макияж губ. Благо, на сегодняшний день представлено огромное количество различных помад, жидких блесков, карандашей, с которыми можно по-разному экспериментировать. Например, подвести губы карандашом сливового оттенка, а поверх него – помаду. Или же ограничиться блеском насыщенного глубокого оттенка, который будет привлекать внимание окружающих.

На ногтях

Тематический маникюр можно использовать как для создания образа, таки для его завершения. Отличный выход из ситуации, если хочется быть в тренде, но избежать обновления косметички и лишних трат. Достаточно записаться на маникюр и выполнить его, например, в вишневом оттенке.

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