Помочь сохранить молодость кожи способны не только сыворотки и пластические операции, но и употребление ряда продуктов. Каких именно, в своей статье в Daily Mail рассказал врач-диетолог Майкл Мосли.

По словам специалиста, с этой задачей лучше всего справляются овощи и фрукты с содержанием каротиноидов – желтых, оранжевых и красных органических пигментов. И первое место в списке занимает морковь.

Как объяснил диетолог, овощ богат витамином С, который способствует выработке коллагена в организме. Последний, в свою очередь, играет важную роль в поддержании эластичности кожи, помогает предотвратить появление морщин и замедляет процесс старения.

Также Мосли рекомендует включить в свой рацион помидоры, тыкву, арбуз, грейпфрут и манго, которые защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Помимо овощей и фруктов поддерживать кожу красивой и упругой помогает употребление темного шоколада, орехов и рыбы, обращает внимание эксперт. Входящие в их состав микроэлементы улучшают кровообращение и выступают в качестве естественного солнцезащитного крема.