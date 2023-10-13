Диетолог Мосли перечислил продукты, которые помогут сохранить кожу молодой и красивой
Помочь сохранить молодость кожи способны не только сыворотки и пластические операции, но и употребление ряда продуктов. Каких именно, в своей статье в Daily Mail рассказал врач-диетолог Майкл Мосли.
По словам специалиста, с этой задачей лучше всего справляются овощи и фрукты с содержанием каротиноидов – желтых, оранжевых и красных органических пигментов. И первое место в списке занимает морковь.
Как объяснил диетолог, овощ богат витамином С, который способствует выработке коллагена в организме. Последний, в свою очередь, играет важную роль в поддержании эластичности кожи, помогает предотвратить появление морщин и замедляет процесс старения.
Также Мосли рекомендует включить в свой рацион помидоры, тыкву, арбуз, грейпфрут и манго, которые защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Помимо овощей и фруктов поддерживать кожу красивой и упругой помогает употребление темного шоколада, орехов и рыбы, обращает внимание эксперт. Входящие в их состав микроэлементы улучшают кровообращение и выступают в качестве естественного солнцезащитного крема.
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