Косметологи объяснили, что наносит вред коже после 50 лет

Каждый человек по-разному воспринимает приходящие с возрастом изменения в состоянии своей кожи.

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Косметологи делятся советами о том, как правильно ухаживать за кожей после 50 лет, чтобы сохранить ее молодость и здоровье, пишет "Вечерняя Москва".

Одним из важных этапов в уходе за кожей лица и тела является отшелушивание.

Этот процесс позволяет избавиться от ороговевших клеток, выровнять тон кожи, улучшить кровообращение, повысить ее способность удерживать влагу и стимулировать регенерацию. Многие люди применяют средства для пилинга, такие как скрабы и маски.

Тем не менее, дерматолог-косметолог Денди Энгельман, доктор медицинских наук и хирург, подчеркивает, что зрелой коже требуется больше времени на заживление микротравм, которые могут возникнуть при использовании жестких средств для отшелушивания. Это особенно важно, если кожа склонна к сухости. Поэтому после 50 лет эксперт не рекомендует применять механические скрабы с крупными частицами. Вместо этого лучше использовать тонеры с кислотами или мягкие химические пилинги.

Дерматолог Анна Гуанче подчеркивает важность использования средств с гликолевой кислотой для восстановления естественного сияния кожи. Это мягкий химический пилинг, который помогает бороться с высыпаниями, пигментацией и повреждениями, вызванными солнечным излучением.

Если ваша кожа склонна к жирности, то косметолог Шани Дарден советует обращать внимание на пилинги с салициловой кислотой. Это вещество проникает в поры, очищает их и обладает противовоспалительными свойствами.