Почему водостойкая тушь вредит глазам

В результате одного из исследований SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), посвященных влиянию ПФАС на здоровье человека, выяснилось, что эти вещества, содержащиеся в водостойкой туши, непосредственно влияют на риск развития артериальной гипертонии у женщин среднего возраста. Эксперимент проводился в течение 18 лет, в нем участвовало более 1000 женщин разных национальностей, у которых ранее не наблюдалась АГ. При этом в конце исследования от гипертонии страдала почти половина испытуемых.