Почему водостойкая тушь вредит глазам

Водостойкой косметике не страшны слезы, дождь, жара и другие факторы, при которых обычный макияж бы давно испортился. Но пользоваться такой косметикой особенно вредно.

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Почему водостойкая тушь вредит здоровью и как обезопасить себя при нанесении водостойкого макияжа — читайте в материале “Рамблер”.

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Вещества, которые дают косметике водоотталкивающий эффект, называются ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения — прим.), они содержатся более чем в 80% водостойких продуктов. Эти же химикаты используются не только в косметике, но и при производстве зонтов, тефлоновой посуды, противопожарной пены и спасательного оборудования. А еще ПФАС — самые вредные загрязнители окружающей среды, которые называют “вечной химией” из-за того, что их почти невозможно устранить.

В результате одного из исследований SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), посвященных влиянию ПФАС на здоровье человека, выяснилось, что эти вещества, содержащиеся в водостойкой туши, непосредственно влияют на риск развития артериальной гипертонии у женщин среднего возраста. Эксперимент проводился в течение 18 лет, в нем участвовало более 1000 женщин разных национальностей, у которых ранее не наблюдалась АГ. При этом в конце исследования от гипертонии страдала почти половина испытуемых.

А согласно отчету Национальных академий наук, инженерии и медицины, есть существенные доказательства того, что ПФАС повышают риск развития рака почек у взрослых, дислипидемии у взрослых и детей, снижают реакцию антител на раздражители, а также замедляют развитие плода во время беременности и младенцев после рождения.

Кроме того, водостойкая тушь сложно смывается, и оставшиеся частички могут остаться на ресницах, вызывая покраснение глаз, раздражение и даже морщины.