Диетолог Королева назвала полезную для нервной системы крупу
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, чем полезен для нервной системы пропаренный рис. Об этом пишет Москва 24.
По словам специалиста, в пропаренном рисе содержится много витаминов группы B, именно благодаря ему рис становится полезным для нервной системы человека.
"Рис пропаривают для сохранения всей питательной ценности этого продукта. При этом из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества", – объяснила Маргарита Королева.
Если витаминов группы не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства, уточнила диетолог.
Маргарита Королева советует замачивать рис на ночь в холодной воде, а утром промыть. Промывать нужно до тех пор, пока вода не станет чистой.
"Это нужно для минимизации содержания крахмала с высоким гликемическим индексом. И только потом следует начинать готовить рис. Есть его можно как на завтрак, так и на обед или ужин", – рассказала Маргарита Королева.
Также диетолог советует подавать рис вместе с овощами и зеленью, которые улучшают перистальтику кишечника. Рис без дополнительной клетчатки может ее снизить.