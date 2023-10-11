В пельменях содержатся полезные жиры и помогающий поддерживать жизненные процессы в организме белок. Об этом "Москве 24" заявила врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева.

По словам специалиста, данное блюдо хорошо насыщает организм и заряжает его энергией. Так, белок в составе пельменей является источником полезных молекул для построения и обновления тканей. Жиры также восстанавливают молекулярные материалы, которые организм регулярно расходует.

Диетолог рекомендовала отдавать предпочтение именно домашним пельменям, а не покупным. В таком случае можно быть уверенным в качестве продукта.