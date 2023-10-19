Когда можно начать пользоваться антивозрастной косметикой

Любая женщина мечтает всегда оставаться молодой и красивой, и потому многие часто прибегают к использованию антивозрастной косметики, как только им показалось, что на лице начали появляться морщины.

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О том, когда надо начинать пользоваться антивозрастной косметикой и есть ли в ней смысл, рассказала "Рамблеру" врач-дерматолог-косметолог Ужва Анжелика Викторовна.

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Антивозрастной косметикой можно начинать смело пользоваться после 30 лет потому что примерно в этом возрасте пациентки уже начинают жаловаться на морщины, на купероз, на пигментные пятна. Потому как признаки возрастных изменений немного «помолодели».

Но само понятие возраст достаточно размытое понятие, все зависит от генетики, от факторов внешней среды, от того, насколько пациентка тщательно ухаживала с 21 года за своей кожей для профилактики возрастных изменений, насколько часто она загорала, то есть, это все составляющие, которые как раз-таки определяют возраст кожи. Плюс, никто не отменял генетику, поэтому, что касается возрастных изменений, все зависит от данных конкретного пациента.

И когда мы покупаем такую косметику — на что обратить внимание?

Естественно, на составы, которые предлагают производители, потому что косметики большое количество. Во-первых, какая основа у косметического средства, что входит в его состав, какие ингредиенты позволяют бороться с возрастными изменениями. Потому что сейчас есть прекрасные бренды, которые действительно работают — это не миф о том, что если вовремя начать ухаживать за своей кожей, то можно получить достаточно хорошие результаты даже с применением косметических средств.

Когда мы покупаем косметику, мы смотрим и на цену в том числе, потому что косметические средства с применением высокотехнологичных ресурсов они, конечно, не могут быть дешевыми. Но не надо гнаться за какими-то там именными брендами а-ля Chanel или Dior, потому что в таком случае мы в первую очередь платим за бренд, а не за то, что находится внутри банки.

Я считаю, что нужно покупать профессиональную лечебную косметику, которую подбирает индивидуально врач-косметолог. Потому что то, что заполняет наши масс-маркеты — это плюс-минус одно и то же. Сейчас много всего на рынке, и если не разбираешься в составе продукта, то лучше обратиться к профессионалу. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC