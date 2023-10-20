Отсрочить старость. 5 популярных операций, к которым успешно прибегают звезды

Эстетическая косметология со знаком качества – это всегда отсутствие любых следов вмешательства, молодость и свежесть внешнего вида.

Вместе с доктором медицинских наук, профессором Тиграном Альбертовичем Алексаняном, решили разобраться, с помощью каких операций можно отсрочить старость.

Видео дня

Ринопластика

Коррекция носа - одна из самых популярных операций в мире. Это не удивительно: новый образ способен избавить от комплексов и изменить качество жизни.

Но коррекция носа также проводится и с целью омоложения. Возрастные изменения, как правило, характерны впалым, более вытянутым лицом, из-за чего нос проявляется сильнее – теряется эстетика молодости и отражение в зеркале перестает радовать. У многих также возможно опущение кончика или даже его загиб. Все это можно исправить с помощью ринопластики. Но важно внимательно подобрать методику проведения операции – например, закрытый способ гарантирует более мягкий и деликатный подход без рубцов, с минимальными отеками и гематомами. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Среди знаменитостей удачной anti-age ринопластикой может похвастаться Гвен Стефани. Певица стала выглядеть гораздо свежее и моложе, после того как нос слегка уменьшился и стал более структурным.

Операция может проводиться как самостоятельно, так и в комплексе с другими вмешательствами для достижения большего эффекта. Как правило, ринопластику сочетают с блефаропластикой, эндоскопическим лифтингом, липофилингом.

Блефаропластика

Каким бы тщательным не был уход за зоной глаз, возраст здесь проявляется гораздо быстрее. И на это, конечно, очень влияет современный образ жизни. Глаза рано «встречаются» с синяками, мешками, заломами и отечностью. Может портить внешний вид и нависшее веко – оно может быть таким от природы. С помощью блефаропластики можно достичь яркого омолаживающего эффекта, операция также прекрасно комбинируется с другими вмешательствами, например, броулифтингом.

Удачным примером среди знаменитостей можно считать блефаропластику Шарлиз Терон. Врачу удалось замедлить течение времени, сделать взгляд более распахнутым и избавить актрису от нависшего века.

Эндоскопический лифтинг

Опущение тканей лица болезненно воспринимается многими людьми. Чтобы не усугублять ситуацию, помогут профилактические действия. Если классическая подтяжка рекомендована в достаточно зрелом возрасте, когда гормональная перестройка уже завершена, то эндоскопическую можно проводить намного раньше. Хирург выполняет несколько мини-разрезов в волосистой части головы и решает вопрос неэстетичного птоза. Визуализация во время операции снижает риск повреждения нервов и сосудов. Таким образом можно скорректировать и омолодить верхнюю часть лица: разгладить морщины, заломы, улучшить внешний вид височной и надбровной зон. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Удачный пример эндоскопического лифтинга – актриса Анджелина Джоли.

Липофилинг

Первые «звоночки» старения – снижения тонуса мышц, потеря объема, снижения тургора кожи, поплывшие контуры лица. С помощью липофилинга можно скорректировать носогубную борозду, зоны скул, висков, щек. Суть вмешательства в том, что собственные жировые клетки берутся из зон, где они в избытке, обрабатываются и вводятся в зону коррекции. Среди пациентов липофилинг пользуется популярностью благодаря отсутствию подготовительного и восстановительного периода. И, конечно, видимому эффекту. Но при условии опытного проведения, так как важно получить живое, а не натянутое лицо.

Одним из наиболее удачных примеров можно считать опыт актрисы Дженнифер Гарнер. После вмешательства, узкое и вытянутое лицо стало более объемным и моложавым.

Бьютификация

Нередко врачи предлагают начать омолаживающий курс с комплекса малоинвазивных процедур. К бьютификации прибегают даже молодые девушки с целью профилактики старения и улучшения внешности.

Вместе с лечащим врачом намечается план действий – как правило, это нитевой или smas-лифтинг, различные инъекционные процедуры, броулифтинг и т.д. Работая с мягкими тканями, пластический хирург получает естественный омолаживающий результат.