Многие известные актеры, музыканты и спортсмены в прошлом жили в бедности и нужде.

Сейчас у артиста Димы Билана квартира в центре Москвы и загородный дом, а когда-то он жил в небольшом поселке республики Кабардино-Балкария. Дом, в котором жила семья артиста, родители построили своими руками.

Кумир молодежи тиктокер Валя Карнавал — девушка с непростой судьбой. До своей популярности Валя жила в небольшом городке в ростовской области. Особенно тяжелыми были ранние года жизни девочки: ее отец умер рано, из-за чего семья жила очень бедно.