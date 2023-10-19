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Как жили российские знаменитости до своей славы: видео

Многие известные актеры, музыканты и спортсмены в прошлом жили в бедности и нужде.

Сейчас у артиста Димы Билана квартира в центре Москвы и загородный дом, а когда-то он жил в небольшом поселке республики Кабардино-Балкария. Дом, в котором жила семья артиста, родители построили своими руками.

Кумир молодежи тиктокер Валя Карнавал — девушка с непростой судьбой. До своей популярности Валя жила в небольшом городке в ростовской области. Особенно тяжелыми были ранние года жизни девочки: ее отец умер рано, из-за чего семья жила очень бедно.

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На пути к успеху важно не забывать про баланс между работой и отдыхом.

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