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Историк моды Васильев назвал детали внешнего вида, которые отталкивают

Историк моды Александр Васильев в своем telegram-канале рассказал о деталях внешнего вида, которые всегда создают негативное впечатление.

Васильев назвал детали внешнего вида, которые отталкивают
© Кадр из программы «Модный приговор»

Как отметил эксперт, окружающих отталкивают грязные и неопрятные вещи. По словам историка моды, необходимо ухаживать за своим гардеробом, стирать вещи и следить за тем, чтобы они выглядели опрятно.

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Кроме того, Васильев напомнил о том, как важно соблюдать дресс-код и носить ту одежду, которая уместна в конкретных обстоятельствах.

В заключение телеведущий добавил, что внешность человека – это его визитная карточка, а значит, именно от внешнего вида зависит первое впечатление, которое произведет человек.

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