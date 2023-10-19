Васильев назвал детали внешнего вида, которые отталкивают

Историк моды Александр Васильев в своем telegram-канале рассказал о деталях внешнего вида, которые всегда создают негативное впечатление.

© Кадр из программы «Модный приговор»

Как отметил эксперт, окружающих отталкивают грязные и неопрятные вещи. По словам историка моды, необходимо ухаживать за своим гардеробом, стирать вещи и следить за тем, чтобы они выглядели опрятно.

Кроме того, Васильев напомнил о том, как важно соблюдать дресс-код и носить ту одежду, которая уместна в конкретных обстоятельствах.