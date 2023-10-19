Почему коллаген так важен для кожи и какие продукты восполняют его недостаток

Совсем не обязательно прибегать к уколам красоты, чтобы выглядеть привлекательно до глубокой старости. Есть возможность помолодеть и улучшить состояние кожи другими способами, которые не только помогут выглядеть на все сто, но и принесут пользу для здоровья.

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Помочь в этом может коллаген, от которого зависит состояние кожи и волос. “Рамблер” решил спросить у доктора биологических наук Анчи Барановой, почему так важен коллаген и какие продукты помогут восполнить недостаток столь важного белка, отвечающего за красоту.

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Почему коллаген так важен

Коллагены — основа нашего организма. Именно он отвечает за создание соединительной ткани: костей, мышц, кожи, крови, хрящей и сухожилий. Белок делает ткани более пластичными и эластичными, а также поддерживает здоровье волос, ногтей и кожи.

Что касается кожи - одного из самых крупных органов в нашем организме - ее материал в основном сделан из коллагенов. И именно он и определяет всю структуру кожи: упругость, непроницаемость, отчасти PH кожи, те бактерии, которые на ней будут жить и пр. Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

Существует огромное количество заболеваний, в которых есть мутации тех или иных коллагенов. Это заболевания, которые связаны с неправильным развитием скелета, хрящей, кожи или с некой слабостью структуры этих органов.

Естественно, кожа должна постоянно делать синтез новых коллагенов, так как старые изнашиваются и разламываются на кусочки. И это нормальный процесс. Для этого есть специальные клетки, которые производят коллагены, откладывают их, но они , конечно, как и любые живые элементы в нашем организме, с возрастом начинают быть менее активными или их просто становится меньше.

Соответственно, для поддержания кожи в хорошем состоянии нужно, чтобы эти коллагены приходили извне, раз уж из нашего собственного организма они приходят в недостаточном количестве. Надо понимать, что целая молекула коллагена не может проникнуть просто так внутрь, если, например, мы на кожу её будем намазывать. Для образования коллагена нам нужны пептиды и аминокислоты, которые поступают в организм сразу в необходимом соотношении. Анча Баранова Доктор биологических наук, профессор

Это и объясняет, почему без достаточного количества коллагена нам не жить. Мы просто станем неупругими, некрасивыми, а наш «каркас» будет здорово провисать.

Продукты, содержащие коллаген

Сбалансированное питание помогает сохранить красоту, молодость и, главное, здоровье, поэтому лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам. Чтобы восполнить запас коллагена, необходимо употреблять в пищу продукты животного происхождения. Поэтому основными источниками коллагена должны стать мясо, рыба, субпродукты, птица и яйца. Не стоит забывать и о молочных продуктах.

Костный бульон

Чтобы приготовить это блюдо, необходимо долго варить кости и соединительные ткани. Как правило, для бульона используют кости птицы или говядину. Рекомендуется варить их несколько часов, так точно получится извлечь полезный коллаген, да и вкус бульона будет более насыщенным и приятным.

Холодец

Это блюдо – настоящий клад для тех, кто хочет восполнить запасы коллагена. Дело в том, что для приготовления холодца используется желатин, особый вид коллагена, который получают благодаря длительному вывариванию костей и других частей животных. В процессе варки эти ткани распадаются, образуя желатин, который и помогает жидкости принять желеобразную консистенцию.

Витамины

Чтобы организм мог сам вырабатывать коллаген, необходимо ему немного помочь благодаря другим полезным и важным для здоровья микроэлементам. Витамин С отвечает за производство коллагена, поэтому так важно включать его в свой рацион. Он содержится в цитрусовых, ягодах, листовых овощах, болгарском перце, а также в помидорах.