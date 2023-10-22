Как отрастить ногти: 4 лайфхака

Многие женщины не мыслят свою жизнь без длинных ногтей. Однако далеко не каждой удается самостоятельно отращивать ногти, из-за чего нередко девушки прибегают к процедуре наращивания.

© Unsplash

Если же вы мечтаете отрастить свои длинные ногти, важно придерживаться нескольких бьюти-правил, и тогда результат не заставит себя долго ждать.

Подробнее о том, как отрастить длинные ногти, читайте в материале "Рамблера".

Питание

Здоровье ногтей неразрывно связано с рационом. Снабдите его продуктами, богатыми витаминами A, B, C и E. К ним относятся зелень, морковь, цитрусовые, яйца, творог, молоко, печень и другие. Если вы не будете пренебрегать продуктами, которые богаты этими витаминами, очень скоро ваши ногти станут крепкими и сияющими.

Ванночки для рук

Добавьте в арсенал своих регулярных бьюти-процедур ванночки для рук. Существует множество простых рецептов ванночек, которые укрепят ногти, сделают их здоровее и ускорят рост. Чтобы сделать ванночку с содой, просто растворите столовую ложку порошка в небольшой емкости с теплой водой. Другой вариант ванночки – 2-3 ложки сухой ромашки залить кипятком и настаивать в течение получаса. Также можно опробовать ванночку с йодом: просто добавьте несколько капель в теплое оливковое или кунжутное масло.

Данную процедуру нужно проводить 2-3 раза в неделю.

Массаж ногтей

Купите масло для кутикулы и регулярно используйте его по назначению. Втирайте масло тщательно массажными движениями: так вы улучшите кровообращение, и ногти будут быстрее получать питательные вещества. А это, в свою очередь, ускорит их рост.

Лечебные лаки