Макияж "мартини": что за тренд и как его повторить
Уследить за всеми бьюти-трендами сложно, но попытаться стоит. Благодаря им можно не только почерпнуть вдохновение для новых образов, но и найти веский повод для обновления косметички, которая всегда наполовину пуста.
На этот раз вашему вниманию предлагается макияж "мартини". Одноименные хэштеги заполонили все социальные сети: как профессиональные визажисты, так и предприимчивые модницы делятся с подписчиками своим видением нового веяния, которое, вероятно, можно назвать главным трендом октября.
"Рамблер" расскажет, чем он отличается от своих конкурентов latte и cherry makeup и как самостоятельно перевоплотиться в ту самую martini girl.
Отличительные черты
Неотъемлемым атрибутом популярного коктейля считается оливка, которая фактически и является виновницей очередного бьюти-тренда. Его концепция сводится к миксу элегантных и сдержанных оттенков, в том числе зеленоватых, с мерцанием. Однако вовсе не обязательно ограничиваться исключительно черными стрелками и оливковыми тенями: как обычно, можно и нужно экспериментировать.
Инструкция
База
Для создания образа потребуется сияющая и глянцевая основа под макияж. Начать следует с тонального крема и праймера, который обеспечивает сияющий и светоотражающий эффект. Предварительно не помешает как следует увлажнить кожу: в принципе этот этап может выступать в качестве альтернативы праймера.
Глаза
Далее принимаемся за самое главное: макияж глаз, на которые и ставится акцент. Визажисты рекомендуют экспериментировать с металлическими оттенками на веках для создания более дерзкого образа. Если же вы хотите добиться пленительного дымчатого эффекта, то следует сочетать оттенки зеленого металлика и золота. А внутренние уголки глаз можно украсить шиммером оттенков шампанского или серебра.
Перед тем, как наносить рассыпчатые тени на глаза, эксперты бьюти-индустрии советуют воспользоваться специальной клейкой лентой, которую нужно расположить под нижним веком. А для того, чтобы макияж получился более удачным, рекомендуется использовать жидкость для смешивания, благодаря которой тени будут легче наноситься и дольше держаться.
Важно разбавить макияж зеленым цветом. Легкий салатовый, глубокий изумрудный, необычной лесной или притягательный мятный – тени, подводка и тушь могут быть абсолютно любых оттенков, поэтому не составит труда подобрать идеальный для себя вариант.
Некоторые девушки, помимо прочего, предпочитают разбавлять макияж и делать его более летним за счет желтоватых и оранжевых деталей.
Губы
Как следует из обучающих видео, предпочтительнее делать акцент на глаза, а губы оставлять в тени. В данном случае подойдут нюдовые оттенки: от телесного бежевого до насыщенного шоколадного. Помады ярких розовых и красных оттенков лучше приберечь для другого образа.
Детали
Если хочется сиять, то не стоит себя сдерживать. Воспользуйтесь хайлайтером, который идеально дополнит тематическое мерцание.
На лице есть пять точек, куда можно нанести хайлайтер, напоминают визажисты: это надбровная дуга, переносица, арка купидона, скулы и подбородок. Выбор нужно делать в зависимости от того, хотите ли вы визуально увеличить глаза, сузить нос или приподнять скулы.