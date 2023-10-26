Макияж "мартини": что за тренд и как его повторить

Уследить за всеми бьюти-трендами сложно, но попытаться стоит. Благодаря им можно не только почерпнуть вдохновение для новых образов, но и найти веский повод для обновления косметички, которая всегда наполовину пуста.

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На этот раз вашему вниманию предлагается макияж "мартини". Одноименные хэштеги заполонили все социальные сети: как профессиональные визажисты, так и предприимчивые модницы делятся с подписчиками своим видением нового веяния, которое, вероятно, можно назвать главным трендом октября.

Видео дня

"Рамблер" расскажет, чем он отличается от своих конкурентов latte и cherry makeup и как самостоятельно перевоплотиться в ту самую martini girl.

Отличительные черты

Неотъемлемым атрибутом популярного коктейля считается оливка, которая фактически и является виновницей очередного бьюти-тренда. Его концепция сводится к миксу элегантных и сдержанных оттенков, в том числе зеленоватых, с мерцанием. Однако вовсе не обязательно ограничиваться исключительно черными стрелками и оливковыми тенями: как обычно, можно и нужно экспериментировать.

Инструкция

База

Для создания образа потребуется сияющая и глянцевая основа под макияж. Начать следует с тонального крема и праймера, который обеспечивает сияющий и светоотражающий эффект. Предварительно не помешает как следует увлажнить кожу: в принципе этот этап может выступать в качестве альтернативы праймера.

Глаза

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Далее принимаемся за самое главное: макияж глаз, на которые и ставится акцент. Визажисты рекомендуют экспериментировать с металлическими оттенками на веках для создания более дерзкого образа. Если же вы хотите добиться пленительного дымчатого эффекта, то следует сочетать оттенки зеленого металлика и золота. А внутренние уголки глаз можно украсить шиммером оттенков шампанского или серебра.

Перед тем, как наносить рассыпчатые тени на глаза, эксперты бьюти-индустрии советуют воспользоваться специальной клейкой лентой, которую нужно расположить под нижним веком. А для того, чтобы макияж получился более удачным, рекомендуется использовать жидкость для смешивания, благодаря которой тени будут легче наноситься и дольше держаться.

Важно разбавить макияж зеленым цветом. Легкий салатовый, глубокий изумрудный, необычной лесной или притягательный мятный – тени, подводка и тушь могут быть абсолютно любых оттенков, поэтому не составит труда подобрать идеальный для себя вариант.

Соцсети

Некоторые девушки, помимо прочего, предпочитают разбавлять макияж и делать его более летним за счет желтоватых и оранжевых деталей.

Губы

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Как следует из обучающих видео, предпочтительнее делать акцент на глаза, а губы оставлять в тени. В данном случае подойдут нюдовые оттенки: от телесного бежевого до насыщенного шоколадного. Помады ярких розовых и красных оттенков лучше приберечь для другого образа.

Детали

Если хочется сиять, то не стоит себя сдерживать. Воспользуйтесь хайлайтером, который идеально дополнит тематическое мерцание.