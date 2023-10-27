Чтобы предотвратить появление морщин, рекомендуется не только пользоваться специальной уходовой косметикой и делать массаж лица, но и отказаться от одной позы для сна. Какой именно, изданию Mirror рассказала косметолог Кейт Керр.

По словам специалиста, во избежание преждевременного старения кожи лица не следует спать на боку. В этой позе на одну половину лица оказывается постоянное давление, что способствует стягиванию кожи и появлению морщин.

Специалист также предупредила, что если регулярно спать на боку, то одна часть лица с течением времени начнет отличаться от другой. В долгосрочной перспективе это может привести к заметной асимметрии.

С учетом этого косметолог также рекомендовала отказаться от сна на животе.