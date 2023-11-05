Почему модели фитнес-бикини носят такие большие лифы

Каждый, кто хотя бы раз видел соревнования в категории фитнес-бикини, наверняка задавался вопросом, зачем девушки надевают лифы с такими несоразмерно большими чашечками.

"Рамблер" решил подробно изучить вопрос и кое-что выяснил.

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Выступления на соревнованиях - это вишенка на торте. Сначала участницы долго и добросовестно готовятся. У каждой есть индивидуальный план тренировок, цель которых красиво нарастить мышечную массу, чтобы продемонстрировать всем гармоничное телосложение. Но если мышцы будут скрыты под слоем жировой ткани, красоту рельефа ценить будет невозможно.

Накануне соревнований все участницы проходят сложный, но важный этап, который называется сушка. Главная задача на этом этапе сократить прослойку жировой ткани настолько, насколько это возможно. Но жир нельзя убрать выборочно, его количество уменьшается везде, где он есть, в том числе на груди.

Как известно, женская грудь состоит из железистой и жировой ткани, но если объем железы заложен генетически, то количество жира может меняться в течение жизни. Многие замечали, что когда начинаешь худеть, грудь становится меньше чуть ли не в первую очередь. Это связано с потерей жировой ткани. Спортсменки, которые придерживаются жестких ограничений в питании, также с этим сталкиваются. В результате мышцы прорисовываются, а грудь становится намного меньше, чем была.

Чтобы на сцене выглядеть гармонично, девушки-участницы надевают лифы-пушапы, которые снабжены дополнительными подушечками, поддерживающими и визуально увеличивающими грудь. Кому-то может показаться, что это излишество, ведь демонстрировать нужно физическую форму, а не объем груди. Но таковы законы жанра.