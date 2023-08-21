Наверняка многие слышали о популярной системе питания – интервальном голодании. Она позволяет часть дня принимать любую еду без ограничений, а остальное время отвести голоданию.

Такой системы питания придерживаются многие звезды, но действительно ли интервальное голодание помогает похудеть?

В основе такого режима питания лежит исследование японского ученого Есинори Осуми, в котором он описывает механизм аутофагии. Системный принцип его действия состоит во включении клеток в другой режим работы во время голодания. Благодаря чему здоровые клетки начинают подавлять в организме воспалительные процессы.

Как рассказал сам Есинори Осуми, он исследовал процесс регенерации клеток не с целью придумать новую диету, а для поиска способа лечения онкологических заболеваний. Также ученый поделился, что сам он не соблюдает никаких диет и просто ведет здоровый образ жизни.

В ходе проведенных исследований о пользе интервального голодания для снижения веса, ученые не нашли доказательств отого, что оно помогает уменьшать жировую массу.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.