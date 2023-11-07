Нутрициолог Гейман назвала сладости, которые помогут похудеть
Для похудения десерты надо готовить дома, рассказала нутрициолог Элина Гейман "Вечерней Москве".
Приготовление десертов дома поможет проконтролировать калорийность продукта, содержащиеся в нем ингредиенты.
Гейман советует при похудении выбирать максимально низкокалорийные сладости. Например, ягоды, богатые микроэлементами, витамином C, витаминами группы В. В них также отсутствует большое количество сахара.
Другим продуктом, который рекомендует Гейман, стал мармелад.
Его надо готовить на агар-агаре — это поможет улучшить микрофлору кишечника. В этом загустителе содержатся витамины С, А, Е, D, К и витамины группы В, кальций, магний, фосфор, селен, калий, натрий.
"Пектин положительно влияет на многие процессы в организме, а также участвует в процессах омоложения. Калорийность пастилы низкая, поэтому, если добавить этот десерт в рацион, значительного увеличения потребления калорий не будет", — продолжила Гейман.
Еще нутрициолог советует есть низкокалорийные торты и десерты, их можно найти в различных кондитерских. Существуют даже торты и вовсе без калорий, сахара и лактозы.
Нутрициолог Элина Гейман также рассказала, как приготовить ее любимый низкокалорийный десерт — вишневый штрудель:
Тесто песочное:
250 гр. масла ГХИ;
3 ст. л. эритритола или стевии по вкусу;
2 яйца цесарки;
1 пакетик разрыхлителя с шафраном;
1 щепотка гималайской соли;
500 гр. универсальной муки без глютена.
Замесить тесто, на полчаса поставить отдохнуть.
Начинка:
1 упаковку вишни смешать с эритритом.
Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах до готовности.
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