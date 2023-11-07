Для похудения десерты надо готовить дома, рассказала нутрициолог Элина Гейман "Вечерней Москве".

Приготовление десертов дома поможет проконтролировать калорийность продукта, содержащиеся в нем ингредиенты.

Гейман советует при похудении выбирать максимально низкокалорийные сладости. Например, ягоды, богатые микроэлементами, витамином C, витаминами группы В. В них также отсутствует большое количество сахара.

Другим продуктом, который рекомендует Гейман, стал мармелад.

Его надо готовить на агар-агаре — это поможет улучшить микрофлору кишечника. В этом загустителе содержатся витамины С, А, Е, D, К и витамины группы В, кальций, магний, фосфор, селен, калий, натрий.

"Пектин положительно влияет на многие процессы в организме, а также участвует в процессах омоложения. Калорийность пастилы низкая, поэтому, если добавить этот десерт в рацион, значительного увеличения потребления калорий не будет", — продолжила Гейман.

Еще нутрициолог советует есть низкокалорийные торты и десерты, их можно найти в различных кондитерских. Существуют даже торты и вовсе без калорий, сахара и лактозы.

Нутрициолог Элина Гейман также рассказала, как приготовить ее любимый низкокалорийный десерт — вишневый штрудель:

Тесто песочное:

250 гр. масла ГХИ;

3 ст. л. эритритола или стевии по вкусу;

2 яйца цесарки;

1 пакетик разрыхлителя с шафраном;

1 щепотка гималайской соли;

500 гр. универсальной муки без глютена.

Замесить тесто, на полчаса поставить отдохнуть.



Начинка:



1 упаковку вишни смешать с эритритом.



Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах до готовности.