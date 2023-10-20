Специалист перечислила пять основных правил похудения

Для избавления от лишних килограммов используются самые разные методики. Врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала изданию Rsute о пяти главных правилах похудения, которые не только позволят добиться результата, но и поддерживать его.

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Во-первых, следует уделять особо внимание первому приему пищи. По словам специалиста, завтрак влияет на энергию и обмен веществ в течение последующих часов, поэтому важно, чтобы он состоял в том числе из сложных углеводов.

Во-вторых, важно контролировать размер порций и частоту приема пищи. Оптимальной, по мнению врача, является порция около 300 граммов: это количество может быть полностью усвоено организмом без превращения в избыточный жир.

Помимо этого, нужно научиться отличать голод от жажды. Для этого, прежде чем приниматься за еду, можно, например, попробовать выпить теплую воду или чай. Если есть по-прежнему хочется, то самое время приниматься за перекус, который всегда должен состоять из белков, жиров, сложных углеводов и овощей.

Также эксперт рекомендует относиться спокойно к срывам, анализируя их причины, и не исключать жиры из рациона, так как они не только участвуют в образовании гормонов и поддерживают здоровье кожи, но и продлевают чувство сытости.