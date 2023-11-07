Чем заменить сухой шампунь: бюджетные и эффективные аналоги

Свежесть волос – неотъемлемая составляющая ухоженной девушки. Если волосы жирные и сальные, ни эффектный макияж, ни аккуратный маникюр, ни модный наряд не спасут положение.

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Однако на полноценный уход за волосами не всегда можно найти время, особенно в период активных рабочих будней. Вдобавок к этому трихологи призывают не мыть волосы слишком часто: по словам экспертов, ежедневное мытье головы лишает шевелюру влаги и негативным образом сказывается на качестве волос.

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Но как же быть, если волосы очень быстро теряют свежесть? Один из эффективных способов в считанные секунды придать волосам свежий вид – сухой шампунь. А если этого средства не оказалось под рукой, можно использовать его аналоги, которые наверняка найдутся в каждом доме. Подробнее о том, чем заменить сухой шампунь, читайте в материале "Рамблера".

Кукурузный крахмал, сода, детская присыпка

Немногие знают об этом, но кукурузный крахмал, сода, а также детская присыпка впитывают в себя жир ни чуть не хуже качественного сухого шампуня.

Удобнее всего наносить эти подручные средства при помощи пушистой кисти для макияжа: попробуйте нанести на кисть немного соды и "припудрить" ею проборы на голове. Далее расчешите волосы и уложите их так, как вам хочется.

Если у вас темные волосы, смешайте данные средства с какао-порошком в равных пропорциях, чтобы "шампунь" не выделялся на локонах.

Яблочный уксус

Об этом бьюти-лайфхаке журналистам The New York Times рассказал звездный стилист Кристоф Робин, которому доверяют такие знаменитости, как Катрин Денев и Тильда Суинтон.

Если у Робина вдруг закончился сухой шампунь, он смешивает 150 мил воды с пятью каплями яблочного уксуса, после чего заливает получившуюся смесь в бутылочку со спреем. Кристоф отмечает, что такое домашнее средство, в отличие от сухого шампуня, не оставляет осадка на коже. К тому же, уксус выступает отличным тоником для кожи головы.

Масла

Бьюти-блогеры советуют добавлять в домашние средства масла (но только при условии, что у вас нет аллергии на них). К примеру, масло чайного дерева может оказаться эффективным для тех, кто страдает от перхоти. Масло розмарина, в свою очередь, стимулирует рост волос, а масло лимона способствует уменьшению жирности кожи головы.