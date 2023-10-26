$93.56+0.4198.74+0.08

Как правильно наносить сухой шампунь: видео

Многие девушки используют сухой шампунь неправильно.

Они привыкли наносить его на уже немного запачканные волосы, чтобы придать им свежесть. Однако такой подход неэффективен.

Дело в том, что сухой шампунь содержит специальные вещества-абсорбенты, которые впитывают избыточный кожный жир и продукты его распада, не давая им накапливаться на волосах.

Эксперт назвала лучшее время для мытья головы

Поэтому оптимальный вариант – наносить сухой шампунь сразу после мытья головы обычным шампунем, на чистые, подсушенные волосы. Тогда он действительно предотвратит быстрое появление жирного блеска и продлит ощущение свежести.

Почему коллаген так важен для кожи и какие продукты восполняют его недостаток.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости