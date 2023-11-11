Как быстро избавиться от мешков под глазами

Мешки и темные круги под глазами моментально создают уставший вид, а у кого-то и вовсе вызывают комплексы. Подчас данный дефект связан со сбоями в работе организма – в таком случае консультация врача необходима.

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Однако нередко мешки под глазами бывают обусловлены генетикой или банальным недосыпом. В таком случае, чтобы сделать темные круги менее заметными, можно опробовать специальные компрессы. Подробнее о самых эффективных из них читайте в материале "Рамблера".

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Липа и ромашка

Одну столовую ложку сухих цветов липы смешайте с одной столовой ложкой сухих цветов ромашки. Залейте травы двумя стаканами кипятка, оставьте компресс на 20 минут на водяной бане, а после процедите раствор.

Далее смочите марлевые салфетки в травяном настое и приложите их к глазам на 15 минут. Такой компресс поможет снять воспаление и уменьшить мешки под глазами.

Береза

Для этого компресса вам понадобятся свежие листья березы. Горсть листьев необходимо залить двумя стаканами крутого кипятка, а после оставить компресс на 20 минут на водяной бане.

Процедите раствор и охладите его, а затем смочите в березовом отваре ватные диски и приложите их к глазам.

Чайные пакетики

Если у вас нет времени изготавливать компрессы самостоятельно, опробуйте чайные пакетики.

Заварите два чайных пакетика и выдержите их в кипятке 3-5 минут. Отправьте пакетики в холодильник на 20 минут. Затем выжмите лишнюю жидкость и положите влажные пакетики под глаза на 15-30 минут.

Огурец

Огурец является источником аскорбиновой кислоты, которая осветляет кожу и помогает уменьшить отечность. Для начала охладите овощ в холодильнике. Затем отрежьте два тонких кружочка огурца и положите их на глаза. Оставьте компресс на 15 минут, а после умойтесь прохладной водой.

Яичный белок

Немногие знают об этом, но яичный белок богат витамином B12, который помогает уплотнить кожу и укрепить стенки сосудов. За счет этого кожа под глазами выглядит более свежей и подтянутой.