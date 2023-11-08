$92.42-0.6298.79-0.22

Автогонщик и актер: назван самый сексуальный мужчина мира

Slide 1 of 16
Патрик Демпси во время открытия филиала Porsche на острове Зюльт, Германия, 2017 год
1/13
Патрик Демпси во время открытия филиала Porsche на острове Зюльт, Германия, 2017 год 
© globallookpress.com
Патрик Демпси во время кинофестиваля в Венеции, 2023 год
2/13
Патрик Демпси во время кинофестиваля в Венеции, 2023 год 
© globallookpress.com
Патрик Демпси в 2019 году
3/13
Патрик Демпси в 2019 году 
© globallookpress.com
Патрик Демпси во время кинофестиваля в Венеции, 2023 год
4/13
Патрик Демпси во время кинофестиваля в Венеции, 2023 год 
© globallookpress.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Патрик Демпси во время кинофестиваля в Каннах, 2018 год
5/13
Патрик Демпси во время кинофестиваля в Каннах, 2018 год 
© globallookpress.com
Патрик Демпси позирует у автомобиля Porsche 911 Carrera 4S, 2018 год
6/13
Патрик Демпси позирует у автомобиля Porsche 911 Carrera 4S, 2018 год 
© globallookpress.com
Патрик Демпси в 2021 году
7/13
Патрик Демпси в 2021 году 
© globallookpress.com
Патрик Демпси во время F1 - US GRAND PRIX 2023
8/13
Патрик Демпси во время F1 - US GRAND PRIX 2023 
© globallookpress.com
Патрик Демпси во время открытия филиала Porsche на острове Зюльт, Германия, 2017 год
9/13
Патрик Демпси во время открытия филиала Porsche на острове Зюльт, Германия, 2017 год 
© globallookpress.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Фотография из соцсетей Патрика Демпси
10/13
Фотография из соцсетей Патрика Демпси 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Патрика Демпси
11/13
Фотография из соцсетей Патрика Демпси 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Патрика Демпси
12/13
Фотография из соцсетей Патрика Демпси 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Патрика Демпси
13/13
Фотография из соцсетей Патрика Демпси 
© Соцсети

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. Им стал 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси, сообщает Lenta.ru.

    «Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался артист, после того, как его фото было опубликовано на обложке журнала.

    Известность к Патрику Демпси пришла в 2005 году благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Также он появлялся в фильмах «Стильная штучка», «Зачарованная», «Друг невесты», «Бриджит Джонс 3», «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны».

    В 2015 году актер стал серебряным призёром одной из самых старейших мотогонок мира «24 часа Ле-Мана». Демпси состязался в классе LMGTE Am.

    Как выглядит самый сексуальный мужчина в мире – в галерее «Рамблера».

    Рамблер: главные новости