Автогонщик и актер: назван самый сексуальный мужчина мира

«Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался артист, после того, как его фото было опубликовано на обложке журнала.