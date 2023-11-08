Автогонщик и актер: назван самый сексуальный мужчина мира
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. Им стал 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси, сообщает Lenta.ru.
«Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался артист, после того, как его фото было опубликовано на обложке журнала.
Известность к Патрику Демпси пришла в 2005 году благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Также он появлялся в фильмах «Стильная штучка», «Зачарованная», «Друг невесты», «Бриджит Джонс 3», «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны».
В 2015 году актер стал серебряным призёром одной из самых старейших мотогонок мира «24 часа Ле-Мана». Демпси состязался в классе LMGTE Am.
Как выглядит самый сексуальный мужчина в мире – в галерее «Рамблера».