Как укрепить ногтевую пластину в домашних условиях

Красота ногтей зависит от множества факторов, начиная от питания и заканчивая плохо сделанным маникюром. Если вы заметили, что состояние ногтей ухудшилось, они стали тонкими и появились отслойки, значит, пора срочно реанимировать ногтевую пластину.

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Совсем не обязательно идти в салон, чтобы восстановить былую красоту ногтей. Есть процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях. “Рамблер” рассказывает о том, как восстановить ногтевую пластину, при этом не затрачивая много денег и сил.

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Почему портятся ногти

Зачастую ломкость ногтей связана с неправильным питанием, в ходе которого в организм не поступают полезные микроэлементы. На состоянии ногтевой пластины также сказывается постоянный контакт с химическими средствами. Например, при мытье посуды или другой бытовой утвари.

Ногтевая пластина может истончаться из-за стресса и перенапряжения, а также ряда некоторых заболеваний.

Ванночка с молоком

В молоке содержится большое количество кальция, в котором так нуждаются ногти. Приготовить ванночку довольно просто: необходимо нагреть не обезжиренное молоко до комфортной температуры и опустить туда руки на 20-30 минут. Процедуру нужно проводить регулярно, каждый день на протяжении недели, и результат не заставит себя ждать.

Массаж с маслом

Массаж, проводимый в верхней части ногтя, улучшает кровоснабжение. Это помогает ногтевой пластине расти крепкой и здоровой. Выполнить массаж довольно просто: капните маслом на кутикулу каждого ногтя и массирующими движениями втирайте его в кожу на протяжении нескольких минут. Процедуру следует проводить не реже трех раз в неделю.

Парафинотерапия

С помощью этой процедуры можно укрепить ногти и восстановить кожу рук. Растопите натуральный воск или парафин на водяной бане, добавьте немного любимого масла и нанесите полученную смесь на ногти и пальцы. Осталось только надеть перчатки и подождать 20-30 минут. Парафинотерапию лучше делать курсом не менее двух недель.

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