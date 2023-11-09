Тайгер против Хадид: как выглядит новая модель Dior

Мир высокой моды разразился грандиозным скандалом. Накануне журнал Dior уволил одну из самых популярных супермоделей современности Беллу Хадид. Американка имеет палестинские корни и уже не раз публично высказывалась в поддержку этого народа. При этом, руководители французского бренда нашли ей замену в лице израильской манекенщицы Май Тагер. Несмотря на то, что девушка уже несколько раз принимала участие в рекламных съемках марки, экспертам сложно объяснить такое внезапное решение.