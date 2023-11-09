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Тайгер против Хадид: как выглядит новая модель Dior

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    Мир высокой моды разразился грандиозным скандалом. Накануне журнал Dior уволил одну из самых популярных супермоделей современности Беллу Хадид. Американка имеет палестинские корни и уже не раз публично высказывалась в поддержку этого народа. При этом, руководители французского бренда нашли ей замену в лице израильской манекенщицы Май Тагер. Несмотря на то, что девушка уже несколько раз принимала участие в рекламных съемках марки, экспертам сложно объяснить такое внезапное решение.

    Пользователи сети также выразили свое возмущение действиями компании в отношении Беллы Хадид, запустив в соцсетях хештег #BoycottDior («Бойкотируем Dior»). На страницу Май Тайгер, которая насчитывает всего лишь 75 тысяч подписчиков пришли поклонники американской супермодели. Они оставляют под постами манекенщицы комментарии в поддержку Хадид и высказываются в поддержку Палестины.

    Как выглядит 24-летняя израильтянка Май Тайгер – в галерее «Рамблера».

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