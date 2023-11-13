Как мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми: лайфхаки парикмахеров

Мытье головы – неотъемлемая часть бьюти-рутины. Любая ухоженная девушка знает о том, что чистые локоны важнее эффектного макияжа или сногсшибательного "лука".

© Unsplash.com

Однако зачастую нам приходится тратить на мытье головы огромное количество времени, потому что волосы становятся грязными уже через несколько дней.

Видео дня

К счастью, чтобы продлить свежесть шевелюры, достаточно овладеть лайфхаками от парикмахеров. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Расчесывание

Многие пренебрегают этим подготовительным этапом и очень зря. Перед тем, как вымыть волосы, тщательно расчешите их, двигаясь от кончиков волос к корням. Это облегчит процедуру расчесывания после мытья, а также поможет удалить частички пыли с волос.

Температура воды

В холодное время года мы особенно нуждается в горячей ванной или хотя бы в горячем душе. И это вполне объяснимо. Однако мыть голову специалисты призывают в теплой или даже прохладной воде. Дело в том, что чем выше температура воды, тем быстрее волосы начнут загрязняться.

Техника нанесения шампуня

Парикмахеры советуют наносить шампунь на кожу головы следующим образом. Небольшое количество средства нанесите на руки, вспеньте прямо в ладонях, а только потом распределите по коже головы. Шампунь нужно наносить только на кожу головы, распределяя его массажными движениями.

Когда смывать

Многие из нас привыкли смывать шампунь сразу же после нанесения. Но так делать неправильно – средство попросту не успевает в достаточной мере подействовать. Распределив шампунь, оставьте его на минуту и только потом смывайте. И не забывайте, что наносить шампунь нужно дважды, а если кожа головы жирная можно даже трижды.

Как наносить кондиционер

Прежде, чем распределять кондиционер по волосам, промокните кончики полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

Если волосы очень тонкие и лишены объема, лучше отдать предпочтение несмываемому кондиционирующему спрею. Его также нужно наносить только на влажные волосы.

Как сушить волосы