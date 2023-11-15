Главные ошибки в уходе за кожей лица зимой

Большинству женщин хочется выглядеть свежо и привлекательно – вне зависимости от возраста, места жительства и рода деятельности. Вот почему многие девушки старательно ухаживают за своим лицом, тратят немалые суммы на бьюти-средства, а также походы к косметологу.

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Однако порой мы, сами того не осознавая, вредим своей коже. Довольно часто это происходит зимой, ведь зимний уход значительно отличается от летнего.

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Подробнее о том, какие ошибки чаще всего допускают женщины в бьюти-рутине зимой, читайте в материале "Рамблера".

Умываться горячей водой

В холодное время года многие пытаются согреваться при помощи горячего душа или умываний горячей водой. Однако такой ритуал наносит вред коже. Дело в том, что из-за горячей воды кожа теряет полезные масла, начинает быстрее сохнуть и шелушиться. Если ваша кожа и без того склонна к сухости, вам потребуется не одна неделя на ее восстановление. Гораздо полезнее умываться холодной водой – данная процедура помогает сохранять влагу в коже на протяжении всего дня.

Не наносить уход вовремя

Использование подходящих средств по уходу за лицом необходимо для того, чтобы сохранять его свежесть и красоту. Но вместе с тем важно использовать уходовую косметику в правильное время, чтобы она была максимально эффективной. Так, увлажняющие средства эксперты рекомендуют наносить сразу же после умывания. В частности, это касается средств с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота притягивает влагу извне – и если на поверхности кожи ее не будет, то этот ингредиент начнет забирать влагу из глубоких слоев эпидермиса.

Наносить увлажняющий крем и сразу выходить из дома

Из-за нехватки времени каждой из нас хотя бы раз в жизни приходилось наносить увлажняющие средства и тут же выходить из дома. Однако в таком случае средство может попросту оказаться неэффективным. Старайтесь наносить увлажняющий крем хотя бы за 20 минут до выхода, чтобы крем успел впитаться и образовать защитную пленку на лице.

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