Остеопат назвала простой способ вернуть коже былую молодость

Чтобы вернуть молодость коже, достаточно ежедневно принимать холодный душ, сообщает остеопат Пунам Десаи.

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В беседе с Daily Mirror она рассказала, что для достижения омолаживающего эффекта достаточно находиться под прохладной водой на протяжении нескольких минут.

Повторять такой бьюти-ритуал врач посоветовала несколько раз в неделю. Холодный душ помогает разгладить морщинки и сделать кожу более мягкой и эластичной. Прохладная вода успокаивает кожу и даже помогает снизить уровень стресса и улучшить сон.

Однако остеопат предупреждает, что такой способ омоложения подойдет не всем. Например, людям, которые страдают от проблем с сердечно сосудистой системой. Поэтому перед началом процедуры следует проконсультироваться с врачом.