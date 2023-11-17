Ретинол: как работает косметика с этим компонентом и как правильно ее использовать

В погоне за красотой девушки готовы на многое. В условиях современной жизни с загрязненным воздухом и фастфудом проблематично поддерживать свою кожу в идеальном состоянии. Однако некоторые косметические средства все же могут помочь в достижении желаемого внешнего вида.

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Ретинол – один из компонентов, благодаря которому можно будет забыть о тональном креме. Он благотворно сказывается на состоянии кожи и преображает лицо. “Рамблер” пообщался с дерматологом Анжеликой Ужвой, чтобы разобраться в свойствах ретинола и с какими несовершенствами он может справиться.

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Главные свойства ретинола

Ретинол обладает достаточно широким спектром воздействия на кожу.

Прежде всего, это препарат, который используется для лечения гиперпигментаций, отбеливания кожи, выравнивания ее рельефа. Прекрасно разглаживает кожу, улучшает ее внешний вид и тон. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

К тому же, препарат незаменим для комплексной терапии акне и для кожи, у которой на Т-зоне есть расширенные поры.

Ретинол оказывает прекрасное действие для суживания пор. Он не уберет их, но внешний вид будет выглядеть совершенно иначе. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Как правильно использовать ретинол

Его используют и назначают, как правило, в зависимости от концентрации. Она совершенно разная, но имеет накопительный характер.

Ретинол лучше использовать 1-2 раза в неделю, а потом смотреть на реакцию со стороны кожи, потому что побочным эффектом может быть легкое шелушение, и это не всегда нравится пациентам. Кожа на вид может выглядеть сухой. Обычно применяется на ночь, потому что он лучше усваивается именно в ночное время без воздействия дневного света. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Противопоказания

Беременность и лактация – основные противопоказания к применению ретинола.

Дело в том, что ретинол обладает системным действием. К тому же, врачи перестраховываются и стараются не назначать его во время планирования беременности, но это уже речь идет о высоких терапевтических дозировках. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC