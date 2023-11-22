Какие средства по уходу за кожей абсолютно бесполезны
Сегодня любые косметические средства разного ценового сегмента можно приобрести почти в каждом магазине и, конечно, на всех площадках маркетплейсов. Однако некоторые такие средства могут быть опасны и неэффективны для кожи, особенно при использовании их в домашних условиях.
Косметолог Яна Анточи рассказала «Рамблеру» о том, что это за бесполезные средства и почему их стоит избегать.
«Могу сказать уверенно, что ни один крем или любое другое средство, купленное без назначения специалиста, не будет давать должного результата: его будет либо недостаточно, либо оно не будет подходить персонально вам, бывает и такое, что человек использует крем в качестве дневного, а на самом деле он ночной —к примеру, средства по уходу за кожей с применением ретинола, который может терять эффективность при воздействии солнца. О таких тонкостях мы не задумываемся при покупке очередного средства, насмотревшись рекламы».
Яна Анточи уверяет, что в домашнем использовании абсолютно неуместно и даже противопоказано применение мезороллера —портативного механического устройства, которое используют в косметологии с применением сывороток. Каждое применение требует новый мезороллер, дважды его использовать категорически запрещается.
«Не следует покупать и жесткие скрабы с, допустим, частичками абрикосовых косточек и тому подобным — такие средства травмируют поверхность нашей кожи. После применения скраба кожа действительно может показаться гладкой, однако действие его продлится несколько часов, затем кожа высохнет, мгновенно станет обезвоженной и уязвимой».
В списке ненужных покупок находятся и спиртовые тоники — они подвергают кожу к травматизации, пересушивая ее.
Необоснованной покупкой станет и крем от морщин с эффектом ботокса. Не стоит ожидать чудес от таких средств — мелкие морщинки на лице не исчезнут полностью, так как эти средства не такие сильные. Для того, чтобы решить эту проблему, важно обратиться к косметологам.
«Отдельное внимание хочу обратить на маску-пленку из угля, которая направлена на борьбу с черными точками и угрями. Эта маска может обеспечить вам обратный эффект и билет к косметологу на длительное время для того, чтобы восстановить кожу лица. После использования данной маски на ней остаются не только черные точки, но и частички вашей кожи — поверхностный слой, нарушается липидная мантия».