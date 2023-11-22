Какие средства по уходу за кожей абсолютно бесполезны

«Могу сказать уверенно, что ни один крем или любое другое средство, купленное без назначения специалиста, не будет давать должного результата: его будет либо недостаточно, либо оно не будет подходить персонально вам, бывает и такое, что человек использует крем в качестве дневного, а на самом деле он ночной —к примеру, средства по уходу за кожей с применением ретинола, который может терять эффективность при воздействии солнца. О таких тонкостях мы не задумываемся при покупке очередного средства, насмотревшись рекламы».

Яна Анточи Врач-косметолог «Московской школы косметологии»