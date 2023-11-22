Рианна появилась в неузнаваемом аниме-образе в рекламе новых кроссовок

В сентябре Рианна вернула себе титул креативного директора популярной коллаборации FENTY x PUMA, выпустив вдохновленные футболом кроссовки Avanti.

Теперь, в ответ на многочисленные просьбы фанатов, Рианна перезапускает всеми любимую модель из первой коллаборации с Puma — кроссовки Creeper.

Оригинальные кроссовки FENTY x PUMA Creeper, впервые выпущенные в 2015 году, представляли собой вариант фирменного силуэта PUMA Suede с жесткой резиновой подошвой Creeper, которая подняла бренд на новую высоту.

Однако последняя версия модели, по словам представителей бренда, «больше, смелее и ярче, чем когда-либо». Так, FENTY x PUMA Creeper Phatty отличают многослойная резиновая подошва и интересные цветовые решения, включая классический черный/белый, ультраяркий синий/зеленый и лавандовый/вишнево- красный.

Однако фанатов певицы больше всего заинтересовал ее образ в рекламной кампании новой модели. Так, Рианна появилась в неузнаваемом ярком аниме-стиле: светлые короткие волосы, яркие румяна и выбеленные брови, плиссированная короткая юбка, объемный пуховик и экстремально длинные ногти.