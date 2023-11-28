Самое распространенное изменение внешности, к которому прибегают девушки – окрашивание волос. Мастера по волосам располагают большим арсеналом техник, которые способны удовлетворить пожелание каждой клиентки. Да и краски для волос сейчас тоже довольно щадящие.

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Однако за окрашенными волосами нужен более внимательный уход. “Рамблер” пообщался с экспертами, чтобы узнать, как сохранить хорошее окрашивание и не испортить волосы.

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Как правильно ухаживать за окрашенными волосами

По словам стилиста Севиль, самое главное в уходе за волосами – это очищение кожи головы.

Необходимо сменить полностью уход после окрашивания и подобрать шампунь, кондиционер и маску для вашего цвета окрашивания. Например красные оттенки вымываются быстрее, а холодный блонд любит средства, которые обладают фиолетовым оттенком. Севиль Fashion-визажист

Эксперт также порекомендовала использовать сухие шампуни с защитой цвета.

Это поможет избежать слишком быстрого выцветания волос, которое бывает при мокром очищении. Снизьте температуру воды при мытье головы, поскольку горячая вода приводит к тусклости оттенка. Севиль Fashion-визажист

А стилист Роман Спектр советует подбирать уход, ориентируясь на рекомендации мастера.

Правильный уход вам должен подсказать ваш мастер, к которому вы приходите за красотой. Он подскажет, какие использовать средства, чтобы цвет не вымывался быстро, чтобы волосы были всегда мягкими и увлажненными. Роман Спектр Стилист

Что нужно знать, прежде чем укладывать окрашенные волосы

Окрашенные волосы повредить намного проще, чем прическу, не тронутую красителем. Поэтому во время укладки следует проявить чуть больше осторожности.

Я рекомендую отдавать предпочтение укладкам на фен. Для многих укладок можно заменить щипцы на брашинг и тем самым меньше воздействовать высокой температурой на волосы. Также выбирайте низкую температуру на фенах и щипцах – горячие инструменты могут выжечь цвет и оставить полосы на прядях, которые станут видны уже после нескольких таких укладок. Севиль Fashion-визажист

Чтобы минимизировать влияние высоких температур на волосы, стоит использовать специальные средства для сохранения здоровья волос.

Прежде чем укладывать окрашенные волосы желательно воспользоваться термозащитой, которая создаст защитный слой для волос. Роман Спектр Стилист

Какие средства помогут окрашенным волосам дольше держать укладку

Средства для укладки помогут дольше фиксировать прическу, если они будут правильно подобраны исходя из типа волос.