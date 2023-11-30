5 культовых фасонов юбок в истории моды

30 ноября празднуют Международный день юбки. Несмотря на то, что это самая известная деталь женского гардероба, мало кто предполагает о том, до чего разной она может быть.

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О культовых фасонах женской юбки читайте в нашем материале.

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Как появилась юбка

Первую юбку придумали доисторические швеи. Около 3 000 лет назад она представляла собой теплую ткань, которую оборачивали вокруг тела. Тот же принцип был у юбок эпохи Древнего Египта, но те изготавливались из более легкого материала.

С течением времени и развитием технологий в женской одежде появились более сложные наряды. Например, платье. Религия в те времена занимала важное место в жизни общества, поэтому платья закрывали все тело женщины.

Начало XX века — просто юбка

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010-2015 гг.

Одни из первых юбок в традиционном их понимании появились в XX веке. Молодое поколение женщин стало отказываться от пышных и неудобных платьев в пользу кофт и юбок. Сегодня женские образы той поры кажутся целомудренными. Однако для социума начала XX столетия на девушку, сменившую корсет и пышное платье на костюм из тонкого материала смотрели как на нарушительницу спокойствия.

Очень хорошо эти перемены в женской моде показаны в сериале «Аббатство Даунтон». Героини застают смену эпох. Первое время они выходят в свет в корсетах и в неудобных платьях. Но с приходом нового века героини примеряют новые образы. Их бабушка, прожившая всю жизнь в XIX веке, смотрит преображение внучек с крайним неодобрением.

40-е — юбка-карандаш

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Мода на юбку-карандаш возникла в конце 40-х, когда первую из них представил Кристиан Диор. Однако придумала ее все-таки женщина. В 1908 году Эдит Берт стала первой женщиной-пассажиром аэроплана. Чтобы юбка не развевалась от ветра в процессе полета, Эдит повязана чуть ниже колен резинку.

Полет благополучно завершился, а фото с фасоном новой женской юбки облетело весь мир. Дизайнеры в миг подхватили идею, но ничего вразумительного сшить у них тогда не получилось. Женщинам было неудобно ходить в узких юбках. Ситуацию спас Кристиан Диор. Сегодня юбка-карандаш считается деталью базового гардероба в рамках делового стиля.

50-е — А-силуэт

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В 50-е годы свет увидел новый фасон женской юбки. На этот раз он подчеркивал женские формы, но кое-чем напоминал давно вышедшие из моды громоздкие кринолиновые платья. Началась эра А-силуэта с пышной юбкой и подчеркнуто тонкой талией.

После войны люди были голодны до эстетики. Новый фасон юбки стал своего рода ответом на запрос общества о красоте и легкости, которых так не хватало в период восстановления городов и стран после Второй мировой войны.

60-е — яркое мини

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60-е вошли в историю как самые дерзкие и свободолюбивые времена во многих частях света. В этот период царствовала молодежь, не заставшая ужасов войны и нуждавшаяся в ярких красках. Кроме того, новое поколение не видело проблемы в том, чтобы оголяться больше, чем их предки делали до этого.

Высокая и стройная Твигги в свою очередь задает моду на короткие платья. Быть похожими на нее мечтали миллионы девушек. Однако они стали носить не просто короткие юбки, но юбочки ярких оттенков. Тренд на все пестрое можно писать на популярное в то время движение хиппи.

80-е — спортивный стиль

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Эпоха 80-х навсегда изменила женскую юбку и ее внешний вид. Она веками считалась символом нежности и элегантности. Однако именно в 80-е ее фасон стал более спортивным. Отныне под нее можно было надевать кроссовки, не опасаясь кривых взглядов.

Так юбка стала частью повседневного образа любой девушки. Независимо от ее ритма жизни, юбка теперь могла дополнить любой лук, став действительно удобной. Спортивную юбку носила даже принцесса Диана, за чьим внешним видом следили лучшие стилисты того времени.