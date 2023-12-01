Вещи, которые старят: что нельзя носить, если хотите выглядеть молодо

С возрастом подобрать себе одежду становится все труднее. Некоторые предметы гардероба смотрятся уже неуместно. А еще появляются изменения во внешности, которые хочется скрыть, а не подчеркнуть.

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Однако сделать это совсем не просто, если не учитывать множество нюансов. “Рамблер” пообщался со стилистом Ольгой Ефимовой, чтобы узнать, от каких вещей стоит отказаться и на чем остановить свой выбор при подборе возрастного гардероба.

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От каких вещей стоит отказаться

“Первым этапом я хочу затронуть то, что старит женщину — это, конечно, большое количество трикотажа и вязаных вещей. Если на молодежи это смотрится актуально, то чересчур крупная вязка, бабулин трикотаж делают образы расплывающимися и выдают возраст.” Ольга Ефимова Персональный и фэшн-стилист

Это проблема, которая встречается у женщин часто, — большое количество различных принтов и узоров, крупный и мелкий цветочек, сочетание принтов. Он старит, при этом наивные принты с детскими героями тоже старят, делают образ странным.

И, конечно, лучше отказаться от сочетания коричневого с черным, и вообще от всех темных цветов в выборе одежды. Лучше отдать предпочтение бежевому, голубому – благородным оттенкам, желательно однотонным. Чем меньше принта, тем лучше выглядит комплект. Более жесткие формы — прямые линии, горизонтальные и вертикальные полосы – тоже будут смотреться органично. Ольга Ефимова Персональный и фэшн-стилист

Многие женщины пытаются молодиться за счет конкретных вещей.

Джинсы делают образ более молодежным, но, условно, рванина, откровенные наряды, яркие цвета и бахрома добавляют возраст. Ольга Ефимова Персональный и фэшн-стилист

Более молодо смотрится одежда из денима, минималистичные формы, например, пиджаки с прямым кроем, отсутствием кислотных цветов. Песочные, голубые и пыльные цвета также смотрятся благородно. Светлый цвет у лица молодит — пастельные и белые оттенки дают свежести в рубашках и футболках.