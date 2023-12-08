Кейт Бекинсейл удивила поклонников новой прической

Британская актриса Кейт Бекинсейл посетила торжественный вечер The Hollywood Reporter, посвященный достижениям женщин в индустрии развлечений, пишет The Mirror.

Бекинсейл присоединилась к таким знаменитостям, как Адель, Дуа Липа и Хелен Миррен, на VIP-вечере в культовом отеле Beverly Hills. 50-летняя Кейт выглядела легко и непринужденно в кремовом платье-миди с длинными рукавами и бантом, что придавало образу квинтэссенцию британского стиля. Она дополнила платье сверкающими шпильками, серебряным клатчем и маникюром в стиле галактики, добавив нотку вампиризма в ангельский наряд.

Однако именно новая прическа Кейт привлекла внимание поклонников. Звезда появилась на ужине с пепельным каре, отказавшись от своих фирменных карамельных локонов в пользу более светлого оттенка.

Фанаты Кейт отреагировали на ее новый эффектный образ в соцсетях. Один из поклонников написал: "Блонд тебе так идет", а другой восхитился: "Этот образ — все!". Последний раз Кейт красила волосы в блонд в 2021 году для роли в кино, но с тех пор остается брюнеткой в реальной жизни.